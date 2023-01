Benfica-coach Schmidt hekelt 'respectloze' handelwijze Chelsea rond Fernández

Benfica-trainer Roger Schmidt heeft donderdag uitgehaald naar Chelsea. De Duitser is allerminst te spreken over de manier waarop de Engelse club Enzo Fernández naar Londen probeert te halen.

De 21-jarige Fernández veroverde vorige maand met Argentinië de wereldtitel en staat nu in de belangstelling van onder meer Chelsea. In het contract van de middenvelder, die in de zomer overkwam van River Plate, staat dat hij voor een afkoopsom van 120 miljoen euro mag vertrekken bij Benfica.

Volgens Schmidt probeert Chelsea nu onder dat bedrag uit te komen. "Er is een club die onze speler wil. Ze weten dat wij de speler niet willen verkopen", zei Schmidt zonder de naam van Chelsea te noemen. Door alle geruchten in Engelse media is het wel duidelijk dat hij op de Londense club doelde.

"Ze proberen de speler nu gek te maken en zeggen dat ze de clausule kunnen betalen. Door hem op die manier gek te maken, proberen ze Fernández aan hun kant te krijgen. En later willen ze dan over die clausule onderhandelen. Het is respectloos richting Benfica en richting ons allemaal. Dat kan ik niet accepteren."

Fernández kwam later dan afgesproken terug bij Benfica

Fernández, die als enige Argentijn een strafschop miste in de penaltyserie in de kwartfinale tegen Nederland, werd uitgeroepen tot beste jonge speler op het WK. De Zuid-Amerikaan kwam later dan afgesproken terug bij Benfica en miste twee trainingen. "Dat is onacceptabel", zei Schmidt.

"Hij speelde een goed WK, werd wereldkampioen, kreeg aanbiedingen en er ligt veel geld op tafel. Als jonge speler kan je daarvan in de war raken. Enzo is een goede jongen en een fantastische voetballer. We houden van hem en natuurlijk willen we dat hij bij Benfica blijft."

Schmidt, die van 2020 tot en met 2022 coach van PSV was, gaat met Benfica aan kop in de Primeira Liga. De Portugese topclub leed vorige week bij SC Braga (3-0) de eerste competitienederlaag van het seizoen.

