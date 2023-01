Ronaldo is nog niet speelgerechtigd voor Al Nassr en moet wachten op debuut

Cristiano Ronaldo mag nog niet spelen voor Al Nassr. De club uit Saoedi-Arabië heeft na de komst van de Portugese sterspeler te veel buitenlandse spelers onder contract staan. Dat meldt het Franse persbureau AFP donderdag na een gesprek met een functionaris van Al Nassr die anoniem wil blijven.

"Al Nassr heeft Ronaldo nog niet geregistreerd omdat er geen plaats is voor een buitenlandse speler", zegt de functionaris van Al Nassr. "Er moet een buitenlandse speler vertrekken om hem te kunnen registreren."

Al Nassr heeft het maximaal toegestane aantal van acht buitenlandse spelers onder contract staan. Ronaldo is de negende buitenlander in de selectie van de club. De 37-jarige Portugees is pas speelgerechtigd als Al Nassr een buitenlandse speler verkoopt.

Volgens verschillende media uit Saoedi-Arabië moet middenvelder Jaloliddin Masharipov uit Oezbekistan plaatsmaken voor de vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal.

Al Nassr zou donderdag tegen Al Ta'ee spelen. Dat duel is op het laatste moment met een dag uitgesteld. Door het slechte weer was de elektriciteit in het stadion van Al Nassr uitgevallen. Het duel staat nu voor vrijdag 16.00 uur gepland.

Ronaldo moet mogelijk eerst al schorsing uitzitten

Het was al onduidelijk of Ronaldo tegen Al Ta'ee kon debuteren. De Engelse bond FA schorste de aanvaller in november voor twee wedstrijden, toen hij voor Manchester United uitkwam. Ronaldo heeft die straf nog niet uitgezeten.

Volgens de statuten van de FIFA moet zo'n straf door een bond van een ander land worden overgenomen. In een toelichting zegt de wereldvoetbalbond wel dat de Saoedische federatie in dit geval mag bepalen of dat daadwerkelijk gebeurt.

Ronaldo sloeg in april na de verloren competitiewedstrijd tegen Everton een telefoon uit de handen van een supporter die hem filmde. De Portugees, die zichtbaar geïrriteerd was, bood later via sociale media zijn excuses aan. Maanden later werd hij hiervoor alsnog aangeklaagd door de tuchtcommissie van de FA.

Ronaldo tekende bij Al Nassr een contract tot de zomer van 2025. Hij gaat de komende 2,5 jaar naar verluidt 200 miljoen euro verdienen. Dat bedrag zou nog flink kunnen oplopen als Saoedi-Arabië met steun van Ronaldo het WK van 2030 mag organiseren.

