Ajax neemt na negen duels afscheid van mislukte miljoenenaankoop Magallán

Ajax heeft donderdag het contract van miskoop Lisandro Magallán ontbonden. De verdediger, die in januari 2019 voor zo'n 9 miljoen euro werd overgenomen van Boca Juniors, lag nog tot het einde van het seizoen vast in Amsterdam. Enkele uren later tekende hij een contract bij de Spaanse hekkensluiter Elche CF.

De 29-jarige Magallán heeft sinds zijn transfer geen enkel moment kunnen overtuigen in Amsterdam. De Argentijn speelde in vier jaar slechts negen officiële wedstrijden voor Ajax, dat hem drie keer verhuurde aan een andere club.

In het seizoen 2019/2020 werd Magallán aan Deportivo Alavés verhuurd. Later volgden tijdelijke transfers naar het Italiaanse Crotone (2020/2021) en Anderlecht (2021/2022). Bij Anderlecht had de verdediger regelmatig een basisplaats.

Afgelopen zomer sloot Magallán weer aan bij Ajax en bleef een nieuwe huurperiode uit. Trainer Alfred Schreuder gebruikte hem nog in twee Eredivisie-wedstrijden, maar hij mag nu alsnog op zoek naar een nieuwe club.

Magallán tekent tot einde seizoen bij Elche

Magallán, die in 2019 met Ajax de landstitel, de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal won, vond donderdag direct een nieuwe club. Hij tekende een contract tot het einde van het seizoen bij Elche, hekkensluiter in La Liga.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Ajax een contract van een speler beëindigt. Eerder deze winter werd afscheid genomen van Daley Blind. De verdediger, die op een zijspoor was beland, staat op het punt een contract bij Bayern München te tekenen.

Ajax is ook dicht bij de komst van een nieuwe speler: keeper Gerónimo Rulli wordt zo goed als zeker overgenomen van Villarreal.

