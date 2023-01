Blind rondt transfer naar Bayern af en tekent contract tot einde van het seizoen

Daley Blind heeft donderdag zijn verrassende overgang naar Bayern München afgerond. De verdediger, wiens contract bij Ajax onlangs werd ontbonden, tekent tot het einde van het seizoen bij 'Der Rekordmeister'.

"Ik kan niet wachten om hier te spelen", zegt Blind in een eerste reactie. "We staan voor het belangrijkste deel van het seizoen, waarin we nog vele titels kunnen winnen. De honger naar prijzen was doorslaggevend voor mijn beslissing om naar deze club te gaan."

De 32-jarige Blind was de eerste maanden van dit seizoen nog een vaste kracht bij Ajax, maar dat veranderde in het najaar. Trainer Alfred Schreuder zette de routinier vanwege de teleurstellende resultaten op de bank. Het betekende het begin van het einde van zijn periode in Amsterdam. Eind december werd zijn contract ontbonden.

Bij Bayern München komt Blind met Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui drie voormalige ploeggenoten bij Ajax tegen. Het drietal speelt sinds vorige zomer voor de Duitsers.

"We zijn erg blij dat Daley ons team komt versterken", zegt directeur Hasan Salihamidzic. "Daley is een flexibele verdediger. Hij kan als linksback, maar ook in het centrum van de defensie spelen. Ik weet zeker dat hij ons met zijn uitgebreide internationale ervaring en leiderschapskwaliteiten kan helpen."

Daley Blind belandde dit najaar op een zijspoor bij Ajax, waar hij 333 officiële wedstrijden speelde. Foto: Getty Images

Tweede buitenlandse avontuur voor Blind

Het is de tweede keer dat Blind een buitenlands avontuur aangaat. De 99-voudig international speelde tussen 2014 en 2018 voor Manchester United. Hij speelde 141 officiële wedstrijden voor 'The Red Devils', waarmee hij de Europa League, de FA Cup, de League Cup en de Community Shield won.

De grootste successen boekte Blind bij Ajax, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep. De zoon van Danny Blind speelde in totaal 333 officiële wedstrijden voor de Amsterdammers. Hij werd liefst zeven keer kampioen, won twee keer de KNVB-beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal. Blind speelde in 2010 nog een half seizoen op huurbasis voor FC Groningen.

Ondanks zijn reserverol in zijn laatste weken bij Ajax mocht Blind eind 2022 met Oranje mee naar Qatar voor het WK. De verdediger was in alle wedstrijden basisspeler onder toenmalig bondscoach Louis van Gaal. Blind werd met Oranje na strafschoppen in de kwartfinales uitgeschakeld door Argentinië, de latere wereldkampioen.

Het duurt nog even voor Blind zijn debuut kan maken voor Bayern. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann hervat de competitie pas op 20 januari met een uitwedstrijd tegen RB Leipzig. Bayern staat momenteel vier punten los als koploper in de Bundesliga.

