Willem II kiest voor assistent-trainer Robbemond als opvolger van Hofland

Willem II heeft in assistent-coach Reinier Robbemond een nieuwe hoofdtrainer gevonden. De Zuid-Hollander zette donderdag zijn handtekening onder een contract tot medio 2024 in het Koning Willem II Stadion.

Robbemond was sinds het ontslag van Kevin Hofland in december interim-trainer van Willem II. De nummer zeven van de Keuken Kampioen Divisie heeft vertrouwen in de vijftigjarige trainer en zegt met een contract van anderhalf jaar voor "continuïteit en stabiliteit" te gaan.

"Reinier was voor ons vanaf het eerste moment na het afscheid van Kevin een serieuze kandidaat om het hoofdtrainerschap in te vullen", legt technisch directeur Teun Jacobs uit op de site van Willem II.

"Omdat we naast hem ook externe opties wilden verkennen, zijn we met enkele andere trainers in gesprek gegaan. Dat wist Reinier. De keuze is na een zorgvuldig proces uiteindelijk op hem gevallen."

'Had niet voorzien dat ik nu al hoofdtrainer zou zijn'

Robbemond was eerder trainer van de Graafschap, TOP Oss en Jong AZ. Bij PSV was hij assistent van Mark van Bommel. In 2021 vervulde hij die functie bij Maccabi Tel Aviv en tot het ontslag van Hofland dus ook bij Willem II. Als profvoetballer speelde Robbemond voor AZ, FC Utrecht en de Graafschap.

"Toen ik vorig jaar als assistent-trainer terugkwam naar Willem II heb ik aangegeven dat ik de ambitie had om op termijn wel weer als hoofdtrainer aan de slag te gaan", zegt Robbemond. "We voorzagen toen niet dat dat moment nu al zou komen. Ik ben er trots op dat de gesprekken tot dit resultaat hebben geleid en dat ik de komende anderhalf jaar hoofdtrainer van deze mooie club mag zijn."

Onder leiding van Robbemond won Willem II op 16 december met 3-0 van De Graafschap. Vrijdag wacht de tweede wedstrijd onder zijn leiding, thuis tegen nummer negen Roda JC.

Eerder

Aanbevolen artikelen