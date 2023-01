Ajax staat op punt om komst van Villarreal-keeper Rulli af te ronden

Ajax is erin geslaagd Villarreal-keeper Gerónimo Rulli vast te leggen, zo melden onder meer De Telegraaf en VI . De dertigjarige Argentijn arriveert donderdag in Amsterdam om zijn overgang af te ronden.

Op het WK in Qatar was Rulli bij wereldkampioen Argentinië reservekeeper achter penaltykiller Emiliano Martínez. De viervoudig international was dit seizoen basisspeler in de competitiewedstrijden van Villarreal. In de Europese duels en bekerwedstrijden maakte hij meestal plaats voor oudgediende Pepe Reina.