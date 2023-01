Barcelona geeft voorsprong drie keer weg, maar wint alsnog van derdeklasser

FC Barcelona heeft zich woensdag met hangen en wurgen geplaatst voor de achtste finales van het Spaanse bekertoernooi. De topclub rekende pas na een verlenging af met CF Intercity, dat uitkomt op het derde niveau.

Barcelona kwam binnen de reguliere speeltijd drie keer op voorsprong, maar gaf die telkens uit handen. Ronald Araújo opende de score al in de vierde minuut met een rake kopbal (1-0). Ousmane Dembélé scoorde na ruim een uur met een fraai stiftje (2-1) en ook Raphinha (3-2) was trefzeker.

Maar Barça had geen antwoord op de acties van Oriol Soldevila. De aanvaller van Intercity maakte alle doelpunten tegen de club die hem in de jeugdopleiding niet goed genoeg had bevonden. Soldevila werd de eerste speler met een hattrick tegen Barcelona sinds Kylian Mbappé in februari 2021.