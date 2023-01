Uitblinker Kane wijst Tottenham de weg bij klinkende zege op Crystal Palace

Tottenham Hotspur heeft woensdag een overtuigende zege geboekt op Crystal Palace. Op Selhurst Park waren de 'Spurs' met 4-0 te sterk voor de thuisploeg. Bij het Premier League-duel tussen Leeds United en West Ham United eisten Crysencio Summerville en Pascal Struijk een hoofdrol op (2-2).

De laatste jaren groeide Crystal Palace uit tot de plaaggeest van de 'Spurs', door de tweevoudig kampioen van Engeland vier seizoenen op rij in eigen huis te verslaan.

Woensdagavond nam Harry Kane de rol van kwelduivel op zich. In de eerste helft was Crystal Palace de betere ploeg, maar het tij keerde in het tweede bedrijf.

Kort na rust belandde een perfecte voorzet van Ivan Perisic op het hoofd van Kane, die in zijn driehonderdste wedstrijd de bal binnenknikte. Vijf minuten later was het wederom raak voor de jubilaris. Na goed samenspel met Bryan Gil zette de 29-jarige Engelsman doelman Vicente Guaita op het verkeerde been.

In de slotfase denderden de 'Spurs' over Crystal Palace heen. Matt Doherty maakte de derde treffer, waarna Son Heung-min in de 72e minuut de eindstand bepaalde.

Tottenham Hotspur staat momenteel vijfde in de Premier League. De achterstand op nummer vier Manchester United bedraagt twee punten. Palace staat in de middenmoot op de twaalfde plaats.

Crysencio Summerville draagt bij aan gelijkspel met eerste Premier League-assist. Foto: Getty Images

Summerville verzorgt assist, Struijk veroorzaakt penalty

Eerder op de avond droeg Summerville bij aan het gelijkspel van Leeds tegen West Ham. De oud-Feyenoorder zette een een-tweetje op met Leeds-spits Wilfried Gnonto, die koelbloedig binnenschoot.

De andere Nederlander op het veld ging in de eerste helft de mist in. Struijk kwam in de slotfase van de eerste helft te laat bij een tackle in zijn eigen strafschopgebied. Hij veroorzaakte daarmee een strafschop, die fraai werd benut door Lucas Paquetá.

Vlak na rust was het wederom raak voor West Ham United. Na een fout in de opbouw van Leeds haalde Gianluca Scamacca van ruime afstand uit. Twintig minuten voor tijd kwam Leeds langszij dankzij een doelpunt van Rodrigo Moreno, die alweer zijn tiende doelpunt van het seizoen maakte.

Leeds staat na het gelijkspel op een veertiende plek in de Premier League. West Ham United blijft teleurstellend steken op een zeventiende plaats.

