Moeder van WK-speler vertelde bond dat bondscoach VS zijn vrouw had geschopt

De moeder van aanvaller en WK-ganger Giovanni Reyna heeft bekendgemaakt dat zij degene is die de Amerikaanse voetbalbond heeft ingelicht over het incident in 1991 waarbij bondscoach Gregg Berhalter zijn vrouw schopte. Dat zegt Danielle Reyna woensdag in een verklaring.

Berhalter trad eerder op de dag zelf naar buiten met het geweldincident, omdat hij naar eigen zeggen gechanteerd werd. De oud-speler van onder meer PEC Zwolle, SC Cambuur en Sparta Rotterdam zei dat iemand zich tijdens het WK in Qatar had gemeld met "belastende informatie".

De 49-jarige bondscoach van het Amerikaans elftal vertelde dat hij zijn vrouw Rosalind in 1991 tegen haar benen heeft geschopt na een ruzie. Het incident werd niet gemeld aan de autoriteiten. Wel bracht het stel familie en vrienden op de hoogte van het voorval. Ook zocht Berhalter hulp.

Reyna, die in het verleden kamer- en ploeggenoot van Rosalind was, zegt in The Athletic dat ze het onderwerp heeft aangesneden tijdens een gesprek met sportief directeur Earnie Stewart van de Amerikaanse bond. Die bond heeft nu een een bureau ingeschakeld om onderzoek naar Berhalter te doen.

"Het spijt me dat de informatie openbaar is geworden", schrijft Reyna, die beweert dat ze niets van chantage weet. "Het is nooit mijn doel geweest om hem af te laten treden. Ik dacht dat het gesprek met Earnie vertrouwelijk zou blijven. Het kwam toen niet bij me op dat alles wat ik zei tot een onderzoek zou kunnen leiden."

De moeder van Borussia Dortmund-speler Giovanni Reyna vertelde over het geweldincident. Foto: Getty Images

Incident kwam ter sprake tijdens gesprek over zoon

Het gesprek tussen Reyna en Stewart vond plaats na de uitschakeling van de Verenigde Staten op het WK voetbal in Qatar. Berhalter liet zich destijds kritisch uit over een speler die hij niet bij naam noemde. Al snel bleek dat het om Giovanni Reyna ging. Hij was bijna naar huis gestuurd vanwege een slechte houding en moest zijn excuses aanbieden.

"Ik wilde Earnie laten weten dat ik woest was over hoe Gio in zo'n slecht daglicht werd gezet", schrijft Reyna in de verklaring. "Ik voelde me persoonlijk verraden door iemand die ik tientallen jaren als een vriend van mijn familie heb beschouwd."

"Ook vond ik het oneerlijk dat Gio zijn excuses moest aanbieden voor zijn gedrag, terwijl Gregg op die leeftijd werd vergeven voor iets veel ergers. Rosalind was mijn kamergenoot, teamgenoot en beste vriendin. Het heeft heel lang geduurd voordat ze Gregg vergaf."

Berhalter is nog altijd samen met Rosalind, die zeven maanden na het incident weer toenadering tot hem zocht. Inmiddels zijn ze 25 jaar getrouwd en hebben ze vier kinderen. Het is nog onbekend of Berhalter aanblijft als bondscoach. Zijn contract liep 31 december af.

