Milik behoedt Juventus in slotfase voor puntenverlies bij Cremonese van Dessers

Juventus is woensdag de tweede seizoenshelft begonnen met een zwaarbevochten overwinning. De 36-voudig kampioen van Italië won dankzij een late treffer van Arek Milik met 0-1 op bezoek bij laagvlieger Cremonese.

Milik tekende in de 91e minuut voor het winnende doelpunt op bezoek bij de nummer negentien van de Italiaanse competitie. De oud-Ajacied schoot een vrije trap met de binnenkant van de voet achter Cremonese-doelman Marco Carnesecchi.

Juventus speelde niet hoogstaand tegen Cremonese, dat in de competitie dit seizoen nog geen wedstrijd heeft gewonnen. De ploeg uit Turijn ontsnapte in de eerste helft al twee keer aan een achterstand, omdat goals van Emanuele Valeri (buitenspel) en Cyriel Dessers (overtreding) werden afgekeurd.

Ook in de tweede helft was Cremonese via Dessers dicht bij het openingsdoelpunt. De spits raakte na een snelle uitbraak de paal. De oud-speler van Feyenoord werd een kwartier voor tijd gewisseld. Ook Felix Afena-Gyan raakte vanuit een moeilijke hoek nog het aluminium.