Inter bezorgt Napoli eerste competitienederlaag, Milik redt Juve bij Cremonese

Napoli heeft woensdag in de topper tegen Internazionale de eerste competitienederlaag van het seizoen geleden. De koploper ging met 1-0 onderuit in San Siro. Eerder op de dag bezorgde Arek Milik Juventus de drie punten op bezoek bij laagvlieger Cremonese.

Door het verlies is Napoli de ongeslagen status in de Serie A kwijt. De ploeg van coach Luciano Spalletti imponeerde voor de WK-break door dertien keer te winnen en twee keer gelijk te spelen. Ook in de Champions League maakte Napoli onder meer tegen Ajax indruk.