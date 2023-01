Amnesty roept Ronaldo op zich uit te spreken over mensenrechten in Saoedi-Arabië

Amnesty International roept Cristiano Ronaldo op om zich uit te spreken over de schending van de mensenrechten in Saoedi-Arabië, waar hij dinsdag werd gepresenteerd bij Al Nassr. Volgens de mensenrechtenorganisatie wordt hij gebruikt om de aandacht af te leiden van de misstanden in het land.

"Ronaldo zou niet moeten toestaan dat zijn roem en status een middel worden voor Saoedische sportswashing", schrijft Amnesty in een verklaring. "Hij zou zijn tijd bij Al Nassr moeten gebruiken om zich uit te spreken over de grootschalige schending van de mensenrechten in het land."

Volgens de mensenrechtenorganisatie executeert Saoedi-Arabië mensen voor misdrijven als moord, verkrachting en drugssmokkel. "Vorig jaar zijn er op één enkele dag 81 mensen omgelegd, velen van hen na een oneerlijk proces", luidt de verklaring.

Ook wijst Amnesty naar de inperking van vrijheden in het land. "De autoriteiten blijven vrijheden inperken en zware celstraffen opleggen aan mensen die opkomen voor mensenrechten en vrouwenrechten of andere politieke activisten."

Ronaldo: 'Maakt met niet uit wat anderen zeggen'

De reactie van Amnesty volgt op de presentatie van de 37-jarige Ronaldo in Saoedi-Arabië. "Het maakt me allemaal niet uit wat anderen zeggen over mijn verhuizing naar Saoedi-Arabië. Ik ben blij hier te zijn", zei de Portugees op zijn eerste persconferentie.

Ronaldo kon naar eigen zeggen naar clubs in Europa, Brazilië, Australië en de Verenigde Staten, maar koos voor een megacontract bij Al Nassr. Daar gaat hij door verschillende sponsordeals een bedrag van zo'n 200 miljoen euro per jaar verdienen.

"In plaats van Saoedi-Arabië kritiekloos de hemel in te prijzen, zou Ronaldo zijn enorme platform moeten gebruiken om aandacht te vragen voor de issues met mensenrechten in het land", richt Amnesty zich tot Ronaldo, die in het Midden-Oosten een contract tot medio 2025 heeft getekend.

