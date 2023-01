Feyenoord neemt na half jaar al afscheid van huurling Bjørkan

Feyenoord heeft na een half jaar alweer afscheid genomen van huurling Fredrik Bjørkan. De Noorse linksback heeft in zijn thuisland getekend bij Bodø/Glimt, nadat zijn contract bij Hertha BSC werd ontbonden.

Bjørkan kwam afgelopen zomer op huurbasis over van Hertha. De back had gedurende de eerste seizoenshelft concurrentie van onder anderen Quilindschy Hartman en Marcos López, waardoor hij tot slechts één optreden voor Feyenoord kwam.

"We zijn blij dat we met deze transfer een passende oplossing hebben gevonden voor alle partijen", reageert Hertha-directer Fredi Bobic. De Bundesliga-club had Bjørkan in januari 2022 nog transfervrij overgenomen van Bodø/Glimt.