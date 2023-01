Feyenoord neemt na half jaar afscheid van huurling Bjørkan, NEC huurt Musaba

Feyenoord heeft na een half jaar alweer afscheid genomen van huurling Fredrik Bjørkan. De Noorse linksback heeft in zijn thuisland getekend bij Bodø/Glimt, nadat zijn contract bij Hertha BSC werd ontbonden. NEC versterkt zich per direct met oude bekende Anthony Musaba.

Bjørkan kwam afgelopen zomer op huurbasis over van Hertha. De back had gedurende de eerste seizoenshelft concurrentie van onder anderen Quilindschy Hartman en Marcos López, waardoor hij tot slechts één optreden voor Feyenoord kwam.

Hertha zag geen toekomst meer voor Bjørkan bij de Duitse club en heeft zijn contract ontbonden. De achtvoudig international heeft inmiddels transfervrij de overstap naar zijn oude liefde Bodø/Glimt gemaakt.

"We zijn blij dat we met deze transfer een passende oplossing hebben gevonden voor alle partijen", reageert Hertha-directeur Fredi Bobic. De Bundesliga-club had Bjørkan in januari 2022 nog transfervrij overgenomen van Bodø/Glimt.

Feyenoord is momenteel koploper in de Eredivisie, met drie punten voorsprong op Ajax en PSV. De ploeg van Arne Slot hervat zondag de competitie met een uitwedstrijd tegen FC Utrecht.

Anthony Musaba komt op huurbasis over van AS Monaco. Foto: NEC

Musaba keert op huurbasis terug bij NEC

NEC haalt met oude bekende Musaba de gewenste aanvallende versterking binnen. De 22-jarige aanvaller komt voor de rest van het seizoen op huurbasis over van AS Monaco.

Musaba doorliep de jeugdopleiding van NEC en Vitesse, waarna hij in 2019 debuteerde in het eerste elftal van de Nijmegenaren. In 2020 maakte hij de overstap naar AS Monaco, dat 2,5 miljoen euro betaalde voor de vleugelspeler.

De geboren Beuningenaar brak niet door bij de Franse club en werd verhuurd aan Cercle Brugge. In België kwam hij in 31 wedstrijden tot zes goals. Na zijn periode in Brugge speelde hij op huurbasis voor sc Heerenveen en FC Metz.

Musaba sluit vrijdag aan bij de selectie van NEC en kan zondag speeltijd krijgen als de club de Eredivisie hervat op bezoek bij Ajax. Momenteel staan de Nijmegenaren negende.

Herstart Eredivisie (6 t/m 8 januari) Vrijdag 20.00 uur: FC Twente-FC Emmen

Zaterdag 16.30 uur: RKC Waalwijk-sc Heerenveen

Zaterdag 18.45 uur: AZ-Vitesse

Zaterdag 20.00 uur: Fortuna Sittard-Go Ahead

Zaterdag 21.00 uur: PSV-Sparta Rotterdam

Zondag 12.15 uur: FC Utrecht-Feyenoord

Zondag 14.30 uur: SC Cambuur-FC Volendam

Zondag 14.30 uur: NEC-Ajax

Zondag 16.45 uur: Excelsior-FC Groningen

