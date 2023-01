Barcelona-spits Lewandowski alsnog voor drie competitiewedstrijden geschorst

Delen via E-mail

FC Barcelona moet het alsnog drie competitiewedstrijden zonder Robert Lewandowski stellen. De schorsing van de spits is woensdag geldig verklaard door de Spaanse bond.

Daardoor kon Lewandowski enkele dagen geleden nog wel meedoen in de derby tegen Espanyol (1-1). Zijn deelname aan dat duel leidde tot woede bij Espanyol, dat pas een dag van tevoren werd ingelicht over de inzetbaarheid van de Pool.

De schorsing van Lewandowski is een gevolg van zijn rode kaart in het uitduel met Osasuna (1-2) in november. Bij het verlaten van het veld tikte hij zijn neus aan, wat door de Spaanse bond werd gezien als "minachting en een gebrek aan respect jegens de arbitrage".