Blessure Van Dijk lijkt ernstiger dan gedacht, verdediger moet naar specialist

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Virgil van Dijk dreigt voorlopig niet in actie te kunnen komen voor Liverpool. De verdediger viel maandag uit in de uitwedstrijd tegen Brentford (3-1) en de blessure lijkt ernstiger dan gedacht.

Volgens de BBC en The Times moet Van Dijk naar een specialist om de ernst te laten beoordelen. Het is dus nog onduidelijk hoelang de aanvoerder van Liverpool precies uit de roulatie zal zijn.

Trainer Jürgen Klopp zei na afloop van het duel met Brentford nog dat er geen reden tot zorg was. "Ik denk dat het niets ernstigs is. Hij zei dat hij zich prima voelde, maar ik heb hem duidelijk gemaakt dat we geen risico's nemen", liet de Duitser toen weten.