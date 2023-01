Milan blijft door zege in spoor Napoli, Sampdoria wint met Lammers en Nuytinck

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

AC Milan heeft woensdag bij de herstart van de Serie A geen fout gemaakt. De ploeg van Stefano Pioli won op bezoek bij het Salernitana van Tonny Vilhena: 1-2. Laagvlieger Sampdoria versloeg met aanwinsten Sam Lammers en Bram Nuytinck Sassuolo met dezelfde cijfers.

Milan begon voortvarend en kwam na tien minuten op 0-1. Rafael Leão omspeelde na een dieptepass doelman Guillermo Ochoa en schoof de bal in het doel. Sandro Tonali verdubbelde de marge door vanaf zestien meter succesvol af te drukken.

Brahim Diaz leek in het tweede bedrijf de voorsprong uit te breiden, maar hij stond bij zijn goal in buitenspelpositie. Salernitana-verdediger Domagoj Bradaric kreeg vervolgens rood wegens een late tackle, maar zijn kaart werd op advies van de VAR in geel veranderd.