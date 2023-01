Het is januari en dat betekent dat het transfercircus in het voetbal weer is losgebarsten. In de meeste Europese competities is de markt tot het einde van deze maand geopend. Cody Gakpo maakte al een mooie stap naar Liverpool en de kans is groot dat snel meer WK-uitblinkers van club veranderen. NU.nl zet tien spelers op een rij die dankzij een sterk WK-optreden hun marktwaarde hebben verhoogd.

Azzedine Ounahi (22)

Voor het WK had nog bijna niemand van hem gehoord, maar daar is inmiddels verandering in gekomen. Met zijn dribbels, loopvermogen en overzicht oogstte Ounahi veel lof in Qatar. Zo noemde Youri Mulder hem de beste speler van het toernooi en liet ook de toenmalige Spaanse bondscoach Luis Enrique zich zeer lovend uit over de Marokkaanse middenvelder: "Mijn God, waar komt die jongen vandaan?' Hij is niet gestopt met rennen, enorm spectaculair."

Onder meer Napoli en Leicester City hengelen naar de WK-revelatie. Zelf blijft de speler van de Franse laagvlieger Angers er koel onder. "We weten allemaal dat er clubs geïnteresseerd zijn. Het wordt een keuze die belangrijk wordt voor mijn carrière, maar ik weet nog niet hoe het gaat lopen", zegt Ounahi op de clubwebsite.

Enzo Fernández (21)

120 miljoen euro. Dat is het prijskaartje dat om de nek van Fernández hangt. Voorafgaand aan het WK was hij al bestempeld als een van de rijzende sterren en in Qatar heeft hij dit beeld alleen maar bevestigd. De pas 21-jarige middenvelder maakte indruk met zijn volwassen spel en zijn eerste goal voor Argentinië (tegen Mexico) was gelijk een beauty. Niet voor niets werd hij verkozen tot de beste jonge speler van het WK.

Zijn club Benfica rekent zich al rijk. De Portugese topclub betaalde River Plate afgelopen zomer nog 12 miljoen euro voor Fernández, terwijl hij nu tien keer zo veel kan opleveren. Met name Chelsea toont verregaande interesse, terwijl ook Liverpool en Manchester United op het vinkentouw zitten.

Enzo Fernández heeft na het WK, waar hij de prijs voor de beste jonge speler binnensleepte, de clubs voor het uitkiezen. Foto: Getty Images

Sofyan Amrabat (26)

Amrabat was een van de grote sterren van de Marokkaanse stuntploeg. Vooral zijn fysiek en enorme loopvermogen kwamen bovendrijven op het WK, en dat hebben ook verscheidene topclubs gezien. Zo kan het gebeuren dat de middenvelder die een paar jaar geleden nog bankzitter was bij Feyenoord nu opeens in verband wordt gebracht met Liverpool, FC Barcelona en Atlético Madrid.

Zijn huidige club Fiorentina heeft laten weten de WK-uitblinker niet zomaar te laten gaan. Het contract van Amrabat loopt nog tot de zomer van 2024. Clubs zullen dus met een flinke geldsom op tafel moeten komen om de Marokkaan los te weken.

Josko Gvardiol (20)

Wie interesse heeft in de verdediger die op het WK een masker droeg, kan achteraan in de rij aansluiten. De jonge Kroaat is na zijn indrukwekkende optreden in Qatar een van de meest gewilde spelers van dit moment. Gvardiol beschikt over alles wat een moderne verdediger nodig heeft: snelheid, kracht, werklust, een goede sliding en bovenal het talent om altijd op de juiste plaats te staan. Dat Lionel Messi hem in de halve finales van het WK in de luren wist te leggen op weg naar de 3-0 van Argentinië zegt vooral iets over de exceptionele klasse van de Argentijn.

Bijna elke topclub staat in de rij voor de man met het masker. Manchester City zou al een bod van meer dan 100 miljoen hebben uitgebracht, maar vooralsnog blijft het bij geruchten. Ook Real Madrid, Bayern München en - zoals gewoonlijk - Chelsea worden genoemd als mogelijke bestemmingen voor de huidige speler van RB Leipzig.

Josko Gvardiol was voor vele aanvallers op het WK een plaag. Foto: Getty Images

Dominik Livakovic (27)

Nog een Kroaat die zich op het WK in de kijker heeft gespeeld. Livakovic ontpopte zich onder meer tegen Japan als held door drie penalty's te stoppen in de strafschoppenserie. Maar hij viel ook in de reguliere speeltijd op met uitstekende reddingen. Zijn relatief lage prijskaartje (10 miljoen euro) maakt hem uiterst interessant.

Zowel Bayern als Leeds United werd al gelinkt aan de keeper van Dinamo Zagreb, maar die clubs hebben al gezegd Livakovic niet te gaan kopen.

Gonçalo Ramos (21)

De man die als vervanger van Cristiano Ronaldo een hattrick maakte in de achtste finale van het WK tegen Zwitserland. En waar het met Ronaldo's carrière bergafwaarts gaat, gaat het Ramos juist voor de wind.

Momenteel speelt de 21-jarige spits nog bij Benfica, waar hij met negen goals in twaalf wedstrijden uitstekend draait. Het Manchester United van Erik ten Hag zou al navraag hebben gedaan naar het prijskaartje van de Portugese spits. Met ook Enzo Fernández in de gelederen kan de Portugese topclub deze winter flink gaan cashen, want ook Ramos behoort niet tot het goedkope segment.

Gonçalo Ramos na een van zijn goals tegen Zwitserland. Foto: Getty Images

Andries Noppert (28)

Ook Noppert heeft zich op het WK in de schijnwerpers gespeeld. De keeper van sc Heerenveen kwam als konijn uit de hoge hoed van Louis van Gaal en liet met een aantal belangrijke reddingen een solide indruk achter. Het zou de boomlange Fries al interesse van Real Betis opleveren, en ook Ajax werd even genoemd, maar die interesse lijkt te zijn weggeëbd.

Noppert zelf blijft er zoals gewoonlijk rustig onder. "Als ik goed blijf presteren, zal de interesse er in de zomer ook nog wel zijn", zei hij tegen het AD. "Maar dit is wel een bepaald moment. Daar hoef je volgens mij niet heel veel verstand van te hebben. Als de club geld aan mij wil verdienen, dan moet het nu gebeuren."

Andries Noppert probeert Lionel Messi uit zijn spel te krijgen tijdens de penaltyserie in de kwartfinales. Foto: Getty Images

Alexis Mac Allister (24)

Misschien wel de grootste verrassing van het Argentijnse elftal, want Mac Allister is als speler van Brighton & Hove Albion niet vertrouwd met het spelen van duels op het allerhoogste niveau. Maar als harde werker was hij een spil van het team van bondscoach Lionel Scaloni. Daarbovenop leverde hij ook nog een puntgave assist op Ángel Di María in de finale tegen Frankrijk.

Het heeft de zoon van voormalig Argentijns international Carlos Mac Allister de nodige belangstelling opgeleverd. Arsenal en Chelsea zouden wel oren hebben naar de WK-ganger, maar Mac Allister zegt vooralsnog gelukkig te zijn bij Brighton.

Randal Kolo Muani (24)

Opeens was Muani daar: één minuut nadat hij was ingevallen, maakte de tot dan toe onbekende aanvaller de 2-0 voor Frankrijk tegen Marokko in de halve finales. In de finale tegen Argentinië leek hij zelfs de winnende 3-4 te maken, ware het niet dat de Argentijnse keeper Emiliano Martínez in de weg stond. Manchester United en Liverpool - al eerder genoemd op deze plaats - zouden al naar de diensten van de Fransman hebben gehengeld, maar zijn club Eintracht Frankfurt heeft geen intentie hem te laten gaan.

Het zal voor Muani, die net als Kylian Mbappé afkomstig is uit Bondy, af en toe onwerkelijk voelen. Drie jaar geleden voetbalde hij nog op semiprofniveau, waarna hij in het seizoen 2020/2021 doorbrak bij FC Nantes. Het leverde hem in 2022 een transfer naar Frankfurt op. Bij de Duitse club speelde Muani zichzelf in de kijker van bondscoach Didier Deschamps. Zijn goal tegen Marokko was het op twee na snelste doelpunt van een invaller in de WK-historie. De 24-jarige spits speelde pas zijn vijfde interland.

Randal Kolo Muani scoorde tijdens zijn invalbeurt tegen Marokko na slechts 44 seconden. Foto: Getty Images

Cho Gue-sung (24)