Amerikaanse bondscoach Berhalter geeft geweld uit 1991 toe na chantage

Bondscoach Gregg Berhalter van de Verenigde Staten heeft in een verklaring toegegeven dat hij zijn huidige vrouw in 1991 tegen haar benen heeft geschopt. De trainer treedt met het verhaal naar buiten omdat hij werd gechanteerd.

Berhalter schrijft op sociale media dat iemand zich tijdens het WK in Qatar bij de Amerikaanse voetbalbond had gemeld met belastende informatie over de coach. "Het betrof informatie die me hard kon raken, met het doel mijn relatie met de bond te beëindigen."

Het is nog onbekend of Berhalter aanblijft als bondscoach. Zijn contract liep 31 december af. De VS werd op het WK in Qatar in de achtste finales uitgeschakeld door Nederland. Het volgende WK in 2026 vindt plaats in de VS, Mexico en Canada.