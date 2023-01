Messi meldt zich halve maand na wereldtitel weer bij Paris Saint-Germain

Lionel Messi heeft zich woensdag weer gemeld bij Paris Saint-Germain. De sterspeler hervat een halve maand na het veroveren van de wereldtitel met Argentinië de training bij zijn club.

De 35-jarige Messi kwam woensdagochtend aan bij het trainingscomplex van PSG. In een filmpje begroet hij een aantal mensen en op foto's is te zien dat hij wordt verwelkomd door een aantal ploeggenoten, onder wie Neymar.

Messi kreeg de afgelopen weken vrijaf van trainer Christophe Galtier. De zevenvoudig Gouden Bal-winnaar verbleef in die periode in Argentinië. Met dat land beleefde hij het absolute hoogtepunt in zijn carrière door wereldkampioen te worden. De wereldtitel was de enige prijs die nog ontbrak op zijn indrukwekkende erelijst.