Ten Hag vreest geblesseerde Van de Beek lang kwijt te zijn bij Manchester United

Trainer Erik ten Hag vreest dat hij langere tijd niet over Donny van de Beek kan beschikken bij Manchester United. De middenvelder liep dinsdagavond een ogenschijnlijk zware knieblessure op.

In de gewonnen thuiswedstrijd tegen Bournemouth (3-0) werd Van de Beek hard geraakt door voormalig Feyenoorder Marcos Senesi. De United-middenvelder verliet aangeslagen het veld.

"We moeten wachten om de juiste diagnose te kunnen stellen, maar het ziet er niet goed uit", zei Ten Hag. "Wat er met Donny is gebeurd, is in de eerste plaats slecht voor Donny, maar ook slecht nieuws voor Manchester United."

Van de Beek, die eerder dit seizoen ook al een tijdje ontbrak door een blessure, had een zeldzame basisplaats bij United. Hij kwam dit seizoen tot dusver tot tien wedstrijden in alle competities.

Erik ten Hag lijkt Manchester United steeds meer naar zijn hand te zetten. Foto: Getty Images

'Het geloof groeit'

Het uitvallen van Van de Beek was een domper op wat verder opnieuw een mooie avond voor United was. Alle vier wedstrijden sinds het WK werden zonder tegendoelpunt gewonnen door 'The Red Devils', die zich langzaam maar zeker in de top van de Premier League melden.

"Dit is een grote stap. Het geloof groeit en dat is een goed teken", zei Ten Hag. "We moeten elke wedstrijd met 100 procent energie en focus spelen. Als je aan die filosofie blijft voldoen, dan wordt een titel mogelijk."

Het laatste tegendoelpunt van United dateert van 4 september. Dat is volgens Ten Hag mede aan keeper David de Gea te danken. "Hij verrichtte een aantal uitstekende reddingen en hij is een van de redenen waarom we zo vaak de nul houden."

United, dat nog negen punten achterstand op koploper Arsenal heeft, speelt vrijdag in de FA Cup thuis tegen Everton. Vier dagen later wacht Charlton Athletic in de League Cup, waarna volgende week zaterdag in de Premier League de kraker tegen stadgenoot Manchester City op het programma staat.

Eerder

Aanbevolen artikelen