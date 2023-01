Van de Beek valt uit bij winnend United, koploper Arsenal lijdt puntenverlies

Donny van de Beek is dinsdag met een knieblessure uitgevallen in de Premier League-wedstrijd van Manchester United tegen Bournemouth. De ploeg van manager Erik ten Hag won met 3-0. Koploper Arsenal leed voor het eerst in twee maanden puntenverlies.

Van de Beek raakte vlak voor rust geblesseerd. De Nederlander was na een hoekschop van Bournemouth net te laat bij de bal en werd vervolgens hard geraakt door de glijdende Marcos Senesi, die van 2019 tot afgelopen zomer voor Feyenoord speelde.

De oud-speler van Ajax kermde het uit van de pijn en liep zwaar ontgoocheld naar de kant. Van de Beek had tegen Bournemouth voor het eerst sinds de WK-break en voor de tweede keer in dit Premier League-seizoen een basisplaats gekregen van Ten Hag. De ernst van de blessure is nog niet bekend.

Op het moment dat Van de Beek uitviel, leidde Manchester United al met 1-0 door een fraaie treffer van Casemiro. De Braziliaan liep een afgemeten vrije trap van Christian Eriksen binnen. United raakte niet van slag door de uitvalbeurt van Van de Beek. Vlak na rust bekroonde Luke Shaw een fantastische aanval met de 2-0.

Marcus Rashford besliste vier minuten voor tijd de wedstrijd met de 3-0. Het was voor de Engelsman alweer de vierde wedstrijd op rij waarin hij trefzeker was. In het vorige duel met Wolverhampton Wanderers scoorde Rashford nadat hij zich had verslapen en daardoor op de bank was begonnen.

Dankzij de vierde opeenvolgende overwinning staat Manchester United op een gedeelde derde plaats met Newcastle United. Newcastle heeft weliswaar een beter doelsaldo, maar ook een wedstrijd meer gespeeld dan 'The Red Devils'. United speelt vrijdag in de FA Cup tegen Everton.

Stand in top Premier League 1. Arsenal 17-44 (+26)

2. Manchester City 16-36 (+28)

3. Newcastle United 18-35 (+21)

4. Manchester United 17-35 (+7)

5. Tottenham Hotspur 17-30 (+8)

6. Liverpool 17-28 (+12)

Arsenal lijdt zeldzaam puntenverlies

Eerder op de avond leed Arsenal voor het eerst in ruim twee maanden puntenverlies in de Premier League. De koploper kwam in de topper tegen Newcastle United niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel.

Arsenal had wel de beste kansen in het Emirates Stadium. In de openingsfase kregen Martin Ødegaard en Bukayo Saka aardige schietmogelijkheden, maar Newcastle United-doelman Nick Pope hield zijn doel schoon. Ook in de slotfase kon Eddie Nketiah niet scoren. In de gehele wedstrijd werd in totaal slechts vijf keer op doel geschoten.

Het duel stond vooral in het teken van onvriendelijkheden. Scheidsrechter Andrew Madley trok maar liefst negen gele kaarten in het duel tussen de nummers één en drie van de Premier League. Daarvan gingen er vier naar Arsenal en vijf naar Newcastle United. In de slotfase kregen managers Mikel Arteta en Eddie Howe het nog met elkaar aan de stok.

Arsenal had tot de wedstrijd tegen Newcastle United zes competitieduels op rij gewonnen. De laatste keer dat de ploeg van manager Arteta puntenverlies leed, was op 23 oktober vorig jaar. Toen hield Southampton 'The Gunners' op 1-1.

Ondanks het tweede gelijkspel van het seizoen blijft Arsenal koploper in de Premier League. De dertienvoudig landskampioen heeft een voorsprong van acht punten op nummer twee Manchester City. De ploeg van manager Josep Guardiola speelt donderdag nog wel tegen Chelsea.

Verder leed laagvlieger Everton een zware nederlaag tegen Brighton & Hove Albion in de strijd om handhaving in de Premier League. De ploeg van manager Frank Lampard verloor in eigen huis met 1-4. Fulham deed goede zaken door met 0-1 bij Leicester City te winnen.

