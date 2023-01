Danjuma helpt Villarreal met goal naar volgende bekerronde, ook Kluivert scoort

Arnaut Danjuma heeft dinsdag een blamage van Villarreal voorkomen in de Copa del Rey. De Nederlander scoorde de belangrijke 1-2 tegen tweededivisionist Cartagena nadat de La Liga-club op achterstand was gekomen. Ook Justin Kluivert was trefzeker voor Valencia.

Villarreal kende een beroerde start van de avond in Cartagena. Op slag van rust kwam de nummer zeven van La Liga op achterstand door een doelpunt van Pablo Vázquez Pérez, die fraai binnenkopte uit een hoekschop.

Na de onderbreking repareerde Villarreal vrij snel de schade. Alex Baena maakte al in de 49e minuut de gelijkmaker, waarna het hoogtepunt voor Danjuma aanbrak. De linksbuiten tikte de bal in een leeg doel binnen na een afgemeten voorzet van José Luis Morales. Vorige maand voorkwam Danjuma met een goal ook al een bekerblamage tegen vierdedivisionist Guijuelo.

Morales verzuimde even later vanaf 11 meter de wedstrijd te beslissen. Zijn penalty werd gekeerd door de keeper van Cartagena. In de rebound was het alsnog raak voor 'El Commandante', waarna Samuel Chukwueze en Étienne Capoue de eindstand op 1-5 bepaalden.

Kluivert deed ook van zich spreken, namens Valencia. De aanvaller opende in de derde minuut de score in de bekerwedstrijd tegen derdedivisionist La Nucia. Uiteindelijk werd het 0-3 voor Valencia: Ilaix Moriba en Hugo Duro waren ook trefzeker.

Later op de avond komt Real Madrid nog in actie. De regerend landskampioen is om 21.00 uur begonnen aan de bekerwedstrijd tegen vierdedivisionist Cacereno. Bij 'De Koninklijke' staat onder anderen Eden Hazard in de basis.

Justin Kluivert was ook trefzeker in Spanje. Foto: Getty Images

