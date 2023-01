Op zijspoor gezette clubicoon Vormer verruilt Club Brugge voor Zulte Waregem

Ruud Vormer gaat Club Brugge na ruim acht jaar tijdelijk verlaten. De oud-aanvoerder, die de afgelopen maanden op een zijspoor was gezet bij de Belgisch kampioen, wordt tot het einde van het seizoen verhuurd aan competitiegenoot Zulte Waregem.

De 34-jarige Vormer stapte in de zomer van 2014 over van Feyenoord naar Club Brugge en groeide in Brugge uit tot een clubicoon. Als aanvoerder won de middenvelder vijf landstitels, een beker en vier supercups met de club. In 2017 kreeg hij ook nog de Gouden Schoen voor de beste speler van het seizoen.

Sinds de komst van Alfred Schreuder in januari 2022 verdween Vormer steeds meer uit beeld bij Club Brugge. De viervoudig Oranje-international kwam op de bank te zitten en was sporadisch invaller in het seizoen waarin Brugge voor de achttiende keer landskampioen werd.

Na het vertrek van Schreuder belandde Vormer op een zijspoor. De nieuwe coach Carl Hoefkens maakte in het eerste half jaar slechts drie keer gebruik van de oud-aanvoerder en schreef hem ook niet in voor de Champions League. Ook na de recente komst van trainer Scott Parker is er geen verandering in de situatie van Vormer gekomen.

De Nederlander vindt nu een reddingsboei in Zulte Waregem, dat op het hoogste niveau van België tegen degradatie vecht. "Ik heb echt zin om opnieuw te voetballen", zegt hij. "Ik vind Zulte Waregem al lang een heel mooie club. Ik mis misschien wat wedstrijdritme, maar ik wil me helemaal geven voor het behoud in de 1A."

Vormer begon bij AZ als profvoetballer en speelde daarna voor Roda JC, Feyenoord en dus Club Brugge. In 2018 maakte hij onder bondscoach Ronald Koeman zijn debuut voor het Nederlands elftal. De twee kenden elkaar nog van hun gezamenlijke tijd bij Feyenoord. Het bleef uiteindelijk bij vier interlands. Voor Brugge speelde hij 356 duels. Op 5 augustus kwam hij voor het laatst in actie.

