Lichaam van Pelé na rondrit door Santos aangekomen bij laatste rustplaats

Het lichaam van de overleden Braziliaanse voetballegende Pelé is dinsdag aangekomen bij zijn laatste rustplaats. Na een rondrit door de straten van Santos wordt de drievoudig wereldkampioen later op dinsdag in besloten kring begraven.

Het lichaam van Pelé zal rusten in een speciaal voor hem ontworpen mausoleum van 200 vierkante meter dat doet denken aan een voetbalstadion. De oud-voetballer heeft zijn laatste rustplaats zelf uitgekozen. De grote begraafplaats ziet eruit als een soort hotel, met een witte gevel, en telt veertien verdiepingen. Er is plaats voor achttienduizend doodskisten.

Voor de begrafenis werd de kist met Pelé op een truck door Santos, een kustplaats ten zuiden van São Paulo, gereden. De stoet trok heel veel mensen. Ze klapten voor de bekendste voetballer van Brazilië, maakten filmpjes met hun mobiele telefoon en staken veel vuurwerk af. De route liep ook langs het huis van de honderdjarige moeder van Pelé.

Voorafgaand aan de rondrit lag Pelé 24 uur lang opgebaard in het stadion van Santos. Volgens zijn voormalige club hebben ruim 230.000 mensen een rondje langs zijn kist gelopen. De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva bewees de oud-topvoetballer ook de laatste eer, net als FIFA-baas Gianni Infantino.

Infantino maakte een selfie in de buurt van de kist van de voetballegende. Dat kwam hem op veel kritiek te staan. Eerder had de Zwitser gezegd dat elk land een stadion naar Pelé moet vernoemen vanwege zijn verdiensten voor het voetbal.

Pelé overleed donderdag op 82-jarige leeftijd aan de gevolgen van alvleesklierkanker. De gezondheid van 'De Koning van het Voetbal' ging de laatste jaren achteruit. Daardoor verscheen hij nog maar zelden in het openbaar.

