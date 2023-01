Ronaldo kijkt niet op van megacontract in Saoedi-Arabië: 'Ben een unieke speler'

Cristiano Ronaldo is dinsdag op grootse wijze gepresenteerd door zijn nieuwe club Al Nassr. De aanwezige Saoedi's glommen van trots, terwijl de Portugese sterspeler geen moeite deed bescheiden over te komen.

Het King Saud University Stadium in hoofdstad Riyad had dinsdag nog het meeste weg van een dancefestival. Er galmde opzwepende muziek uit de speakers en een lichtshow vermaakte de aanwezige toeschouwers. Ondertussen betrad Ronaldo - strak in driedelig pak - de perszaal in de catacomben van het stadion.

De 37-jarige Portugees werd geflankeerd door een glunderende voorzitter en een minstens zo tevreden persvoorlichter. Al Nassr heeft een van de grootste voetballers aller tijden binnengehengeld en wil dat van de daken schreeuwen.

Ronaldo zelf snapt alle poeha rond de presentatie wel. "Mijn werk in Europa is voltooid", sprak hij ernstig toen de persconferentie was begonnen en de fotografen klaar waren met flitsen. "Ik heb er alles gewonnen en bij de grootste clubs gespeeld. Nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging."

Die uitdaging gaat uiteraard gepaard met een financiële prikkel. 'CR7' gaat in Saoedi-Arabië 90 miljoen per jaar verdienen. Door commercials en sponsordeals zal dat vlotjes oplopen tot zo'n 200 miljoen euro, waarmee Ronaldo de best betaalde voetballer ooit wordt.

0:45 Afspelen knop Ronaldo warm onthaald door Saoedische fans

Ronaldo haalt schouders op over kritiek

De transfer van Ronaldo, die onlangs de deur bij Manchester United achter zich dichtsmeet, is in Europa met gefronste wenkbrauwen gevolgd. Saoedi-Arabië heeft weinig op met de mensenrechten, maar dit lijkt de Portugese aanvaller niet dwars te zitten.

"Ik maak me geen zorgen over wat mensen van me denken", vertelde Ronaldo. "Al Nassr is een competitieve club. Ik heb behoorlijk wat wedstrijden gezien. De club investeert ook veel in vrouwenvoetbal, wat weinigen weten. Veel mensen geven een mening, maar snappen niets van voetbal."

Op de vraag of hij vindt dat hij op de juiste plek is beland, moest Ronaldo grinniken. "Dit is een uniek land. Het is een uniek contract en ik ben een unieke speler. Dus ik pas hier wel. Het was een logische keuze om hierheen te komen."

Donderdag staat de eerstvolgende wedstrijd van Al Nassr op het programma, thuis tegen Al Ta'ee. Ronaldo gaat ervan uit dat hij in dat duel zijn debuut maakt. "Als de coach daarvoor kiest", voegde hij daaraan toe. Daarbij wierp hij een veelbetekenende blik naar zijn landgenoot en coach Pedro Emanuel, die twee stoelen verderop zat.

Ondertussen denderde het feest op de tribunes door. Even later zagen de trotse Arabieren hoe Ronaldo in het geel-blauwe tenue van de club het veld op wandelde. Hij zwaaide en keek rond. Zelfs de ervaren wereldster kon een wat ongemakkelijke blik niet verhullen.

Cristiano Ronaldo begrijpt wel waarom Al Nassr hem heeft aangetrokken. Foto: Reuters

