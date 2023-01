Pascal Jansen nog twee jaar langer trainer van AZ: 'Ik voel me zeer gewaardeerd'

Delen via E-mail

AZ en Pascal Jansen hebben een mondeling akkoord bereikt over een contractverlenging tot medio 2025. Dat heeft de Eredivisionist dinsdag bekendgemaakt. De huidige verbintenis van de trainer loopt komende zomer af.

De 49-jarige Jansen is sinds december 2020 hoofdtrainer van AZ. Inmiddels staat de teller op 105 wedstrijden als eindverantwoordelijke bij de Alkmaarders.

"Vanmorgen zijn we gaan zitten en eigenlijk waren we er vrij snel uit", reageert Jansen. "Ik voel me hier zeer gewaardeerd en ik heb een prachtige spelersgroep. Wat wil een trainer nog meer?"