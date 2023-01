PSV sluit sterke oefencampagne af met simpele zege op Rot-Weiss Essen

PSV heeft dinsdag de laatste oefenwedstrijd voor de herstart van de Eredivisie gewonnen. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij was in Eindhoven te sterk voor Rot-Weiss Essen (4-1), dat uitkomt op het derde niveau in Duitsland.

Xavi Simons opende vlak voor rust de score. In de tweede helft maakten Ismael Saibari, Anwar El Ghazi en Guus Til de doelpunten voor PSV. Cedric Harenbrock scoorde in de slotfase namens Rot-Weiss Essen.

PSV heeft alle oefenwedstrijden deze winter in winst omgezet. De Eindhovenaren versloegen eerder het Poolse Raków Czestochowa (4-2) en de Italiaanse clubs Sassuolo (2-1) en AC Milan (3-0).

PSV hervat zaterdag de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De ploeg van Van Nistelrooij bezet de derde plek, met drie punten achterstand op koploper Feyenoord.

Herstart Eredivisie (6 t/m 8 januari) Vrijdag 20.00 uur: FC Twente-FC Emmen

Zaterdag 16.30 uur: Sc Heerenveen-RKC Waalwijk

Zaterdag 18.45 uur: AZ-Vitesse

Zaterdag 20.00 uur: Fortuna Sittard-Go Ahead

Zaterdag 21.00 uur: PSV-Sparta Rotterdam

Zondag 12.15 uur: FC Utrecht-Feyenoord

Zondag 14.30 uur: SC Cambuur-FC Volendam

Zondag 14.30 uur: NEC-Ajax

Zondag 16.45 uur: Excelsior-FC Groningen

