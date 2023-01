De Eredivisie ontwaakt vrijdag na twee maanden uit de winterslaap met FC Twente-FC Emmen. Feyenoord incasseerde in de WK-break slecht blessurenieuws, drie clubs wisselden van trainer en FC Volendam hield vast aan Wim Jonk. Wat gebeurde er nog meer? Een overzicht.

Feyenoord ziet sleutelspelers wegvallen

Feyenoord is de trotse koploper van de Eredivisie, maar moet de komende tijd twee belangrijke spelers missen. Verdediger Gernot Trauner en middenvelder Quinten Timber liepen een blessure op. De exacte duur van hun afwezigheid is onduidelijk. Zowel Trauner als Timber stond dit seizoen bij alle Eredivisie-duels aan de aftrap.

Trainer Arne Slot kon tijdens de winterpauze veel aan zijn speelwijze slijpen. Alleen Justin Bijlow (Nederland), Alireza Jahanbakhsh (Iran) en Sebastian Szymanski (Polen) waren een tijd afwezig vanwege hun inzet op het WK. Feyenoord had in het laatste oefenduel geen enkele moeite met competitiegenoot FC Emmen (5-0).

Linkerrijtje Eredivisie 1. Feyenoord 14-33 (+22)

2. Ajax 14-30 (+27)

3. PSV 14-30 (+22)

4. AZ 14-29 (+9)

5. FC Twente 14-27 (+15)

6. Sparta 14-24 (+9)

7. FC Utrecht 14-24 (+2)

8. Sc Heerenveen 14-23 (+3)

9. NEC 14-17 (+3)

Keert Schreuder het tij zonder Blind?

Trainer Alfred Schreuder staat nog steeds aan het roer bij Ajax, ondanks stevige kritiek. In de laatste drie duels met PSV (2-1-nederlaag), Vitesse (2-2) en FC Emmen (3-3) viel het spel zwaar tegen. Bovendien werd Ajax roemloos uitgeschakeld in de Champions League. De hashtag #SchreuderOut was meerdere malen trending op Twitter.

Ajax vervolgt de jacht op de titel waarschijnlijk met Villarreal-keeper Gerónimo Rulli, maar zonder Daley Blind. Het contract van de 32-jarige verdediger werd eind december ontbonden. Blind raakte vlak voor het WK zijn basisplaats kwijt en had naar verluidt een slechte verstandhouding met Schreuder. "Dit is niet hoe ik me mijn einde had voorgesteld", schreef de routinier, die inmiddels heeft getekend bij Bayern München.

Blind speelde 333 duels voor Ajax, de club waarmee hij zeven keer de landstitel pakte. Foto: Getty Images

PSV verder zonder sterspeler Gakpo

Cody Gakpo had op Tweede Kerstdag zijn droomtransfer naar Liverpool te pakken. PSV verkocht de aanvaller voor een recordbedrag van ongeveer 50 miljoen euro. De Engelse grootmacht was definitief overtuigd na de glansrol van Gakpo op het WK. De international was in alle groepsduels van Oranje trefzeker.

Gakpo produceerde in de eerste seizoenshelft maar liefst negen goals en twaalf assists voor PSV. "We verliezen onze beste speler met het hoogste rendement van Nederland", zei trainer Ruud van Nistelrooij. "Zijn vertrek doet niets met onze ambities, maar het verkleint wel onze kansen op een titel. Dat is een feit." PSV won vorige week zonder Gakpo knap met 3-0 van AC Milan in vriendschappelijk verband.

PSV verloor het laatste competitieduel met 0-1 van AZ, dat de Amerikaanse miljoenenaankoop Djordje Mihailovic inmiddels heeft verwelkomd. Bovendien verlengde trainer Pascal Jansen zijn contract met twee jaar. "Ik voel me hier zeer gewaardeerd en ik heb een prachtige spelersgroep. Wat wil een trainer nog meer?"

Nieuwe wind bij Cambuur, Groningen en Utrecht

Sjors Ultee moet SC Cambuur voor degradatie behoeden. De bij Fortuna Sittard ontslagen coach is de definitieve opvolger van Henk de Jong, die wegens medische klachten terugtrad. Bij De Jong werd eind 2021 een cyste in zijn hoofd ontdekt. De Friese club ging in de laatste vijf competitieduels onderuit (doelsaldo: 1-8).

Nummer vijftien FC Groningen promoveerde assistent Dennis van der Ree tot hoofdcoach. Frank Wormuth werd al na vier maanden ontslagen vanwege de slechte resultaten. Zijn vertrek ging niet geruisloos voorbij. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus noemde de aanstelling van Wormuth "een grote inschattingsfout", terwijl de Duitser sprak van een "onveilige werksituatie" bij Groningen.

Ook bij FC Utrecht was het hommeles. Coach Henk Fraser besloot te vertrekken nadat hij Amin Younes naar de keel had gegrepen. Fraser ergerde zich al weken aan de aanvaller, die het proces bij Utrecht zou hebben verstoord. De Deen Michael Silberbauer, oud-speler en voormalig assistent van Utrecht, moet de Domstedelingen nu Europees voetbal bezorgen.

Michael Silberbauer speelde tussen 2008 en 2011 in totaal 113 wedstrijden voor Utrecht. Foto: Getty Images

Jonk moet orde op zaken stellen

FC Volendam blijft de voornaamste degradatiekandidaat. Volgens diverse media vroegen enkele (reserve)spelers intern om een nieuwe trainer, maar Jonk zit nog in het zadel. De coach erkende dat er binnen de selectie dingen zijn gebeurd die "niet door de beugel kunnen", maar wil het karwei bij de hekkensluiter graag afmaken.

Het degradatiespook waart ook rond bij Vitesse. Trainer Phillip Cocu kan de club nog niet tot grote hoogte stuwen. Mogelijk brengt Davy Pröpper daar verandering in. De gestopte middenvelder traint mee bij de Arnhemmers en kan zijn comeback maken in het profvoetbal. De overbodige Thomas Buitink is verkast naar Fortuna Sittard.

Bij Fortuna vertrok Mats Seuntjens plotseling. De chemie tussen de spits en de Limburgse club was na 2,5 seizoen uitgewerkt. Seuntjens vond onderdak bij RKC Waalwijk, dat het contract van coach Joseph Oosting verlengde. NEC huurt oude bekende Anthony Musaba en gaat langer door met Lasse Schöne (36). De aanvoerder kan zondag zijn waarde bewijzen tegen zijn oude liefde Ajax.

Rechterrijtje Eredivisie 10. RKC Waalwijk 14-17 (-3)

11. Go Ahead Eagles 14-15 (-3)

12. Fortuna Sittard 14-15 (-7)

13. Vitesse 14-13 (-13)

14. Excelsior 14-13 (-21)

15. FC Groningen 14-12 (-12)

16. FC Emmen 14-11 (-14)

17. SC Cambuur 14-8 (-13)

18. FC Volendam 14-6 (-26)