La Liga dient aanklacht in wegens apengeluiden richting Real-aanvaller Vinícius

La Liga heeft dinsdag een aanklacht ingediend wegens de apengeluiden die vrijdagavond door Real Valladolid-fans richting Real Madrid-aanvaller Vinícius Júnior werden gemaakt. De Spaanse competitieleiding wil dat er hard wordt ingegrepen.

Vinícius was het mikpunt toen hij langs het vak met fanatieke Valladolid-fans liep nadat hij gewisseld was. Op datzelfde moment maakte ploeggenoot Karim Benzema de 0-2 voor Real.

Een dag later haalde Vinícus in een bericht op sociale media hard uit naar La Liga, die in zijn ogen al langere tijd niets aan racisme doet. "Racisten blijven de stadions bezoeken en de grootste club ter wereld van dichtbij bekijken", schreef hij onder meer.

La Liga laat dinsdag weten dat er een aanklacht is ingediend bij alle betrokken gerechtelijke, administratieve en sportieve instanties. Daarbij is onder meer aan de rechtbank van Valladolid gevraagd om de zaak over te dragen aan het Spaanse Openbaar Ministerie. Bij de aanklacht is door La Liga ondersteunend audiovisueel bewijs aangeleverd.

Verder meldt La Liga dat de maatregelen tegen geweld, racisme en xenofobie worden aangescherpt. Zo is bij bepaalde wedstrijden een grotere La Liga-afvaardiging aanwezig. Ook zullen vaker berichten worden omgeroepen of op reclameborden worden getoond om racisme tegen te gaan.

In september werd Vinícius al racistisch bejegend tijdens de stadsderby tegen Atlético Madrid. De volgende wedstrijd van Real Madrid is dinsdagavond, wanneer in de Copa del Rey tegen het nietige CP Cacereño wordt gespeeld.

