AS Roma zet Karsdorp te koop na conflict: 'Hij is nooit geïsoleerd van de selectie'

Rick Karsdorp mag deze winterse transferperiode vertrekken bij AS Roma, bevestigt technisch directeur Tiago Pinto dinsdag. De rechtsback kreeg het in november aan de stok met José Mourinho, waarna de Nederlander korte tijd uit de gratie raakte bij de trainer.

"Na de wedstrijd tegen Sassuolo en de woorden van Mourinho heeft de speler wangedrag vertoond door niet op de training te verschijnen en de tour in Japan te missen", zegt Pinto in een interview met Gazzetta dello Sport.

De verdediger liet tegen Sassuolo (1-1) onder meer zijn man lopen bij de tegengoal, waarna Mourinho hard uithaalde naar de Nederlander. "Mijn ploeg is verraden door één speler die geen professionele houding had", zei de coach.

Karsdorp was bij de laatste wedstrijd vóór de WK-break tegen Torino (1-1) afwezig. Daarna ontbrak de verdediger op de training en meldde hij zich met een doktersverklaring af voor een oefentrip naar Japan vanwege "psychische problemen".

Pinto baalt dat advocaat Salvatore Civale, die Karsdorp bijstaat, onlangs in een interview uithaalde naar Mourinho. De raadsman vond dat de trainer excuses moest aanbieden aan Karsdorp en dat hij weinig respect toont voor zijn spelers en de clubleiding.

"We wilden verdere controverse vermijden door intern alles te regelen met Karsdorp", legt Pinto uit. "Ricky is inmiddels terug en speelt weer. Helaas wilde iemand zich laten gelden en ons werk tenietdoen. Ik weet niet of hij Karsdorp nog bijstaat, maar hij was op zoek naar roem en niet naar een oplossing."

Pinto heeft ook geen goed woord over voor de verklaring van FIFPRO. De internationale spelersvakbond schreef over een "pestcampagne" van Roma richting Karsdorp om de aandacht af te leiden van de slechte prestaties van de club. Roma staat halverwege het seizoen zevende in de Serie A.

"Ze kwamen met een verklaring zonder met Roma te hebben gesproken. Karsdorp is nooit geïsoleerd van de selectie, hoewel hij zelf twee keer niet kwam opdagen."

Pinto erkent dat Mourinho misschien te emotioneel reageerde na het duel met Sassuolo. "Emoties nemen soms de overhand, dat gebeurt in de voetballerij. Veel mensen vergeten hoe goed Karsdorp voor ons is geweest. Hij is maar liefst zestig keer gestart in achttien maanden onder Mourinho."

De directeur bevestigt dat geïnteresseerde clubs zich mogen melden voor Karsdorp, die nog tot medio 2025 vastligt. "Hij is op de markt, maar we laten hem niet gratis vertrekken."

Het management van Karsdorp wil op dit moment nog niet reageren op de uitlatingen van Pinto.

