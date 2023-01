Clubloze Labyad zet bij FC Utrecht laatste stappen in herstel van knieblessure

Zakaria Labyad is dinsdag opgedoken bij FC Utrecht. De clubloze aanvaller zet de laatste stappen in zijn herstel van een knieblessure bij de club waarbij hij tussen januari 2017 en juli 2018 onder contract stond.

Labyad was tot afgelopen zomer speler van Ajax, dat hem 4,5 jaar geleden overnam van FC Utrecht. De 29-jarige Utrechter liep in april 2022 een zware knieblessure op.

Het is onduidelijk of Labyad kans maakt op een contract bij FC Utrecht wanneer hij fit is. In zijn periode als speler van de Domstedelingen kwam hij tot 58 wedstrijden, waarin hij twintig keer scoorde en zestien assists gaf.