Klopp haalde Van Dijk uit voorzorg naar de kant vanwege lichte blessure

Virgil van Dijk werd maandag tijdens het verloren competitieduel van Liverpool bij Brentford (3-1) uit voorzorg gewisseld. Manager Jürgen Klopp zei na afloop dat de verdediger kampte met lichte hamstringklachten.

Van Dijk werd al na 45 minuten vervangen. Door het slechte optreden van Liverpool en de 2-0-ruststand leek het alsof de aanvoerder werd geslachtofferd, maar Klopp benadrukte dat dit niet het geval was.

"Hij had wat last van zijn hamstring", zei Klopp in gesprek met beIN Sports. "Virgil gaf aan dat zijn spieren wat opspeelden, maar wilde wel verder. Dat durfde ik niet aan. De medische staf was heel blij met mij."

Klopp denkt niet de blessure van Van Dijk ernstig is. Naast de Oranje-international haalde Klopp ook Harvey Elliott en Kostas Tsimikas naar de kant. "Die andere twee wissels deden we omdat we frisse benen nodig hadden. We wilden in de tweede helft andere kwaliteiten zien."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Klopp baalt van gemiste kansen

Liverpool creëerde in de beginfase enkele kansen, maar ging door een eigen goal van Ibrahima Konaté en een treffer van Yoane Wissa met een 2-0-achterstand rusten. Bovendien had de arbitrage twee doelpunten van Wissa afgekeurd wegens buitenspel.

Klopp was voornamelijk ontevreden over de gemiste kansen van Liverpool. "We begonnen goed en hadden op voorsprong moeten komen. Maar we hebben te veel kansen gemist. Er had meer in gezeten."

De Duitse coach vond dat de derde goal van Bryan Mbeumo niet had mogen tellen vanwege een overtreding op Konaté. "Als je gevoetbald hebt, weet je dat je valt als je bij een sprintduel wordt aangetikt. Maar goed, dan hadden we alsnog verloren. Laten we vooral de oorzaak bij onszelf zoeken."

Liverpool blijft door de nederlaag op de zesde plek in de Premier League steken. 'The Reds' spelen zaterdag het FA Cup-duel met Wolverhampton Wanderers, waarna op 14 januari het competitieduel met Brighton op het programma staat.

Eerder

Aanbevolen artikelen