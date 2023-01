Haller traint weer mee bij Dortmund na half jaar afwezigheid wegens teelbalkanker

Sébastien Haller heeft maandag de training bij Borussia Dortmund hervat. Hij werkte een deel van de groepstraining af en volgde vervolgens een individueel programma.

Bij Haller werd in juli teelbalkanker ontdekt. De 28-jarige spits onderging in november een tweede operatie. Het is de bedoeling dat hij vrijdag met zijn ploeggenoten meereist naar het Spaanse Marbella voor een trainingskamp.

"We zijn erg blij dat Sébastien weer terug is", zegt sportief directeur Sebastian Kehl tegen BILD. "Hij heeft de afgelopen weken flinke stappen gezet. Hij heeft hier als een gek voor gevochten. Hij is ongelooflijk positief ingesteld en wil snel weer spelen."

Dortmund nam Haller afgelopen zomer voor ruim 30 miljoen euro over van Ajax, waar hij een droomseizoen beleefde. De aanvaller werd in Amsterdamse dienst topscorer van de Eredivisie en maakte met tien doelpunten in de groepsfase van de Champions League indruk.

De Frans-Ivoriaanse aanvaller werd in Dortmund gepresenteerd als opvolger van de vertrokken Erling Haaland, maar kreeg nog voor het seizoen de diagnose teelbalkanker. Na een operatie en chemotherapie bleek in november een tweede ingreep nodig.

Zonder Haller beleefde Dortmund een teleurstellende eerste seizoenshelft in de Bundesliga. De achtvoudig landskampioen staat momenteel zesde. De Duitse club hervat de competitie op 22 januari met een thuiswedstrijd tegen Augsburg. Het is nog onduidelijk of dat duel voor Haller al haalbaar is.

