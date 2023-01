Oud-Ajacied Dolberg op huurbasis naar Hoffenheim na mislukte periode bij Sevilla

Dolberg speelde het afgelopen half jaar op huurbasis voor Sevilla, maar kon geen potten breken bij de nummer achttien van La Liga. Hij speelde slechts acht duels en kwam daarin niet tot scoren. De aanvaller deed in november mee in alle groepsduels van Denemarken op het WK in Qatar.

Sevilla-trainer Jorge Sampaoli, de opvolger van de in oktober ontslagen Julen Lopetegui, had geen grote plannen met Dolberg. De coach liet hem eind vorig jaar terugkeren naar Nice. De Franse club had Dolberg in 2019 nog voor ruim 20 miljoen euro overgenomen van Ajax.