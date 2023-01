Diallo vindt nieuwe club na vermeende betrokkenheid bij mishandelingszaak PSG

Delen via E-mail

Aminata Diallo heeft een nieuwe club gevonden. De Franse middenvelder gaat aan de slag bij Levante, nadat haar contract bij Paris Saint-Germain niet werd verlengd vanwege haar mogelijke rol in de mishandelingszaak van ploeggenoot Kheira Hamraoui.

Diallo was eind 2021 getuige van de mishandeling van haar ploeggenoot Hamraoui. De twee zaten samen in de auto na een feestje en werden staande gehouden door gemaskerde mannen. Zij trokken trokken Hamraoui uit de auto, om vervolgens met ijzeren staven op haar benen te slaan.

De club uit Parijs wilde in juni het contract van Diallo niet verlengen. Sindsdien was ze clubloos. Bij Levante, de huidige nummer twee van La Liga, heeft ze een contract voor zes maanden getekend. Daarnaast is er een optie voor nog een jaar.