Sampdoria pakt door na komst Lammers en pikt Nuytinck op bij Udinese

Sampdoria heeft zich maandag versterkt met zowel verdediger Bram Nuytinck als spits Sam Lammers. Nuytinck wordt overgenomen van Udinese, terwijl Lammers een half jaar wordt gehuurd van Atalanta.

Lammers trainde zondag al mee bij Sampdoria. Een dag later bevestigde de nummer negentien van de Serie A de huurdeal. De 25-jarige aanvaller werd afgelopen half jaar door Atalanta verhuurd aan Empoli. Eerder speelde hij voor Eintracht Frankfurt, sc Heerenveen en PSV.

Nuytinck komt definitief over van Udinese. Volgens VI tekent de 32-jarige verdediger tot het einde van het seizoen. Als Sampdoria zich handhaaft in de Serie A, wordt zijn contract naar verluidt verlengd.

Nuytinck speelde afgelopen 5,5 jaar voor Udinese, waarbij hij dit seizoen vooral bankzitter was. De centrumverdediger kwam tot 143 wedstrijden voor de club, die momenteel achtste staat in de Serie A. Hij was eerder actief voor Anderlecht en NEC.