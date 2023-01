Rangers geeft vlak voor tijd zege uit handen tegen eeuwige rivaal Celtic

Rangers FC heeft maandag in de 432e editie van de 'Old Firm' gelijkgespeeld tegen Celtic. Op het eigen Ibrox gaf de ploeg van manager Michael Beale de zege in de slotfase uit handen in de wedstrijd in de Schotse Premier League: 2-2.

Celtic-aanvaller Daizen Maeda opende al na vijf minuten de score. Een verkeerde terugspeelbal van Alfredo Morelos op James Tavernier belandde voor de voeten van de Japanner, die van dichtbij binnentikte. Vlak voor rust leek Morelos zijn fout te herstellen, maar zijn kopbal uit een hoekschop vloog net naast.

Na slechts twee minuten in de tweede helft kwam Rangers langszij via een treffer van Ryan Kent. De Engelse aanvaller krulde de bal binnen na goed voorbereidend werk van Fashion Sakala.

Rangers nam kort daarna ook de leiding. Celtic-verdediger Carl Starfelft veroorzaakte in de vijftigste minuut een strafschop na een overtreding op spits Sakala. Tavernier zette de ploeg van Beale vervolgens via een fraaie penalty op voorsprong.

Rangers-verdediger James Tavernier benutte in de tweede helft een strafschop. Foto: Reuters

Celtic behoudt riante voorsprong

De supporters van Rangers maakten zich al op voor een feestje, maar kwamen bedrogen uit. In de 88e minuut bracht de Japanner Kyogo Furuhashi de ploeg van Ange Postecoglou namelijk op gelijke hoogte. Na klungelig uitverdedigen van Rangers belandde de bal achter Joe Hart.

Koploper Celtic behoudt in de stand een riante voorsprong van negen punten op Rangers. De ploeg van Beale staat met 46 punten op de tweede plek.

Het was de eerste Old Firm na het ontslag van Giovanni van Bronckhorst. In de halve finale van de Schotse beker van vorig seizoen boekte de oud-trainer zijn enige zege in een 'Old Firm' (2-1).

Eerder

Aanbevolen artikelen