FC Volendam huurt Franse middenvelder van Olympique Lyonnais

FC Volendam heeft zich voor de rest van het seizoen versterkt met middenvelder Florent Sanchez Da Silva. De Fransman komt op huurbasis over van Olympique Lyonnais.

De negentienjarige Sanchez doorliep de jeugdopleiding van Lyon en debuteerde in februari 2021 in de hoofdmacht. Hij deed twee minuten mee in de competitiewedstrijd tegen RC Strasbourg. Daarna kwam de jeugdinternational van Frankrijk niet meer in actie voor de club uit de Ligue 1.