Groningen promoveert assistent tot hoofdcoach na mislukte zoektocht tijdens WK

Dennis van der Ree maakt het seizoen af als hoofdtrainer van FC Groningen. Dat heeft de club maandag bekendgemaakt. Het besluit volgt nadat vier trainers om uiteenlopende redenen hadden bedankt.

De 43-jarige Van der Ree nam al de honneurs waar bij FC Groningen nadat Frank Wormuth na een teleurstellende eerste seizoenshelft werd ontslagen. Onder de Duitser was 'De Trots van het Noorden' afgezakt naar de onderste regionen in de Eredivisie. Van der Ree was één van de assistenten van Wormuth.

FC Groningen ging vervolgens op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer, maar ving volgens De Telegraaf en Voetbal International bot bij Joseph Oosting (RKC Waalwijk), Dick Schreuder (PEC Zwolle), Dick Lukkien (FC Emmen) en de clubloze Peter Bosz.

Van der Ree coachte daarom de laatste weken de oefenwedstrijden van FC Groningen ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft, onder meer tijdens het trainingskamp in het Spaanse Murcia. Daar heeft de geboren Rotterdammer dusdanig veel indruk gemaakt dat hij een aanstelling tot het einde van het seizoen heeft gekregen.

Voor Van der Ree komt de benoeming onverwachts. "Maar ik heb de overtuiging dat ik samen met de rest van mijn staf de club kan helpen en FC Groningen-waardige resultaten kan neerzetten. Ik ben de club dankbaar voor het in mij gestelde vertrouwen."

De ontslagen Frank Wormuth wordt opgevolgd door Dennis van der Ree. Foto: ANP

Van der Ree voor het eerst hoofdcoach

Van der Ree zal bij FC Groningen voor het eerst op eigen benen staan. De Zuid-Hollander was tot dusver assistent bij SC Cambuur (2017-2019) en FC Twente (2019-2020) en analist bij Feyenoord (2021-2022). Sinds afgelopen zomer is hij in Groningen actief.

Als speler kwam Van der Ree uit voor onder meer FC Utrecht, NAC Breda, AGOVV en SC Cambuur. De verdediger, die de jeugdopleiding van Feyenoord doorliep, speelde in totaal 175 wedstrijden in het betaald voetbal, waarvan 37 in de Eredivisie.

Van der Ree moet FC Groningen behoeden voor degradatie uit de Eredivisie. De nummer vijftien staat slechts één punt boven de degradatiestreep. In 1998 degradeerde FC Groningen voor het laatst. Toen keerde de club pas twee jaar na de degradatie terug op het hoogste niveau.

FC Groningen hervat de tweede seizoenshelft zondag met een uitwedstrijd tegen degradatieconcurrent Excelsior. De Kralingers staan één plek boven de 'De Trots van het Noorden'. Er zijn daarna nog negentien speelrondes te gaan in de Eredivisie.

Stand onderaan de Eredivisie 13. Vitesse 14-13 (-13)

14. Excelsior 14-13 (-21)

15. FC Groningen 14-12 (-12)

16. FC Emmen 14-11 (-14)

17. SC Cambuur 14-8 (-13)

18. FC Volendam 14-6 (-26)

