Davy Pröpper maakt jaar na afscheid comeback bij oude liefde Vitesse

Davy Pröpper maakt definitief zijn comeback bij zijn oude liefde Vitesse. De voormalig Oranje-international, die begin vorig jaar een punt achter zijn carrière zette, heeft vrijdag een contract voor anderhalf jaar getekend bij de Arnhemmers.

De 31-jarige Pröpper stopte begin 2022 bij PSV omdat hij geen plezier meer had in het voetbal. De middenvelder trainde sinds november weer mee met Vitesse om te kijken of "het voetbalvuurtje weer aangewakkerd kon worden".

Pröpper ging vervolgens mee op trainingskamp naar het Portugese Alcantarilha. Tijdens een oefenduel met PEC Zwolle maakte de geboren Arnhemmer zijn officieuze rentree voor Vitesse. Hij voegt zich nu definitief bij de selectie van trainer Phillip Cocu.

"Na goed te hebben nagedacht, het voetbal weer te hebben ervaren en twee maanden de tijd te hebben genomen, ben ik ervan overtuigd dat de juiste balans aanwezig kan zijn", zegt Pröpper over zijn keuze om toch weer te gaan voetballen. "Ik ben er weer klaar voor."

Pröpper doorliep de jeugdopleiding van Vitesse en maakte in 2010 zijn profdebuut in Arnhem, waar hij tot 2015 liefst 162 wedstrijden speelde. Als speler van Vitesse maakte hij in 2015 zijn debuut in Oranje.

Davy Pröpper speelde op 25 november 2021 zijn laatste profwedstrijd in het shirt van PSV. Foto: Pro Shots

Pröpper kampte bij PSV met motivatieproblemen

Pröpper verkaste na zijn eerste Vitesse-periode voor 4,5 miljoen euro naar PSV, waar hij in zijn eerste seizoen gelijk landskampioen werd. In 2017 vertrok hij voor 13 miljoen euro naar Brighton & Hove Albion. Na vier seizoenen bij de Premier League-club keerde de negentienvoudig international weer terug in Eindhoven.

De middenvelder speelde weinig onder trainer Roger Schmidt en kreeg vervolgens motivatieproblemen. Het noopte hem begin vorig jaar te stoppen als profvoetballer. Op 25 november 2021 speelde hij in de Europa League tegen Sturm Graz zijn laatste wedstrijd.

Vitesse gaat zaterdag als nummer veertien van de Eredivisie op bezoek bij sc Heerenveen. Pröpper zit dan zeer waarschijnlijk nog niet bij de selectie.

