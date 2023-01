PSG-coach kritisch na zeldzaam verlies: 'Gemis Messi en Neymar is geen excuus'

Trainer Christophe Galtier is niet te spreken over de manier waarop Paris Saint-Germain zondagavond is begonnen aan het nieuwe kalenderjaar. Zonder sterspelers Lionel Messi en Neymar zagen de Parijzenaars bij concurrent RC Lens (3-1) een einde komen aan een lange ongeslagen reeks.

"Lens heeft de overwinning verdiend", zei Galtier volgens L'Équipe op zijn persconferentie in Stade Bollaert-Delelis. "Het is niet de nederlaag zelf die mij irriteert, maar de manier waarop de tegentreffers tot stand kwamen. Dit was voor het eerst dat ik mijn ploeg zo ongeorganiseerd op het veld zag staan."

RC Lens, de verrassende nummer twee van Frankrijk, leidde bij rust al met 2-1 voor eigen publiek. De tweede treffer kwam op naam van oud-Vitessenaar Loïs Openda. De Belgisch international verzorgde vlak na rust de assist bij de derde goal van Alexis Claude-Maurice.

Het was voor het eerst in een klein jaar dat Paris Saint-Germain een officiële wedstrijd verloor. Na een 3-0-nederlaag tegen AS Monaco op 20 maart 2022 in de Ligue 1 bleef het sterrenensemble liefst 32 wedstrijden op rij ongeslagen.

Ook Kylian Mbappé kon een nederlaag van Paris Saint-Germain niet voorkomen. Foto: Getty Images

'Voor het eerst dat ik mijn ploeg zo ongeorganiseerd zag'

Daarbij moet gezegd dat PSG tegen RC Lens aantrad zonder Messi en Neymar. De 35-jarige Messi sluit dinsdag weer aan, nadat hij op 18 december met Argentinië de WK-finale won. Neymar was geschorst. Kylian Mbappé stond wel de hele wedstrijd in het veld.

"Het gemis van Messi en Neymar mag geen excuus zijn", vindt Galtier. "In deze tweede seizoenshelft zullen we nog wel meer wedstrijden spelen waarin we misschien niet in topvorm zijn of spelers missen door blessures en schorsingen. Ook bij absenties moet het beter dan we nu hebben laten zien."

Paris Saint-Germain gaat ondanks de nederlaag nog aan kop in de Ligue 1, maar de titelstrijd is een stuk spannender geworden. RC Lens heeft nog maar vier punten minder dan de regerend landskampioen.

Eerder

Aanbevolen artikelen