Openda en RC Lens maken einde aan ongeslagen status PSG dit seizoen

Paris Saint-Germain is zondag tegen de eerste nederlaag van dit seizoen aangelopen. De Franse topclub ging in de Ligue 1 met 3-1 onderuit bij nummer twee RC Lens, waarvoor oud-Vitessenaar Loïs Openda een hoofdrol voor zich opeiste.

PSG kwam al na vijf minuten op achterstand door een doelpunt van Przemyslaw Frankowski, die van dichtbij raak schoot. Drie minuten later herstelden de Parijzenaars het evenwicht via een intikker van Hugo Ekitike.

Openda leverde kort na rust ook de assist bij de 3-1. Hij bracht Alexis Claude-Maurice met een fraai hakje in stelling en de Franse aanvaller rondde beheerst af. Daarna werd niet meer gescoord in Stade Bollaert-Delelis, mede door een schitterende redding van Lens-doelman Brice Samba op een inzet van Pablo Sarabia.

Paris Saint-Germain was dit seizoen in alle competities nog ongeslagen. De ploeg van coach Christophe Galtier leed in de eerste zestien competitieduels en alle groepsduels in de Champions League geen enkele nederlaag en won ook de Franse supercup.