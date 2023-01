Conte snapt hoge verwachtingen van Spurs niet: 'Misschien is vijfde het maximale'

Antonio Conte heeft na de competitienederlaag van Tottenham Hotspur tegen Aston Villa (0-2) aangekaart dat hij de hoge verwachtingen van zijn ploeg onrealistisch vindt. Volgens de Italiaanse coach moet de Londense club daarvoor elk seizoen twee topspelers vastleggen.

"Ik ben niet ontevreden over ons spel", zei Conte zondag op de persconferentie na de wedstrijd tegen Aston Villa. "Ik heb van begin tot eind de juiste toewijding, wil en intensiteit gezien. Voetbal is soms wat vreemd. De ongelukkige 0-1 had invloed op het geloof van de spelers."

Tottenham kwam kort na rust op achterstand na een fout van doelman Hugo Lloris en incasseerde een kwartier voor tijd nog een doelpunt. De Spurs staan vijfde, maar kunnen maandag nog gepasseerd worden door Liverpool.

Vorig seizoen leidde Conte zijn ploeg nog naar de vierde plaats, goed voor deelname aan de groepsfase van de Champions League. "Maar ik herhaal nog maar eens dat dat een wonder was. Dat gebeurde doordat wij maar in één competitie actief waren en we twaalf of dertien spelers hadden die nooit geblesseerd raakten. We speelden elke wedstrijd met onze beste spelers."

Toch werd Tottenham afgelopen zomer gezien als outsider voor de landstitel. "Ik vond dat een beetje gek", liet Conte weten. "Om titelkandidaat te worden is er een solide basis nodig: veertien of vijftien goede spelers en jonge spelers die zich kunnen ontwikkelen. Elk seizoen moeten dan twee investeringen van 60 tot 70 miljoen gedaan worden."

Teleurstelling bij Tottenham Hotspur na de 0-1 van Aston Villa. Foto: Reuters

'Club weet ook hoe ik over de situatie denk'

Tottenham was in de zomer behoorlijk actief op de transfermarkt. De club trok onder anderen Richarlison (58 miljoen euro) en Cristian Romero (50 miljoen euro) aan, maar volgens Conte hebben de Spurs nog een lange weg te gaan. "Daarvoor is tijd en geduld nodig."

Volgens Conte is zijn ploeg mogelijk niet goed genoeg voor een plaats in de top vier van de Premier League. "Ik zal eerlijk en duidelijk zijn. De club weet ook hoe ik over de situatie denk en de fans verdienen het beste, maar misschien is de vijfde plaats wel het hoogst haalbare. Misschien kunnen we niet beter. Misschien is de zesde of zevende plek het maximale, of misschien de vierde."

Tottenham zet het Premier League-seizoen woensdag voort. Dan gaat de ploeg van Conte op bezoek bij stadgenoot Crystal Palace.

Eerder

Aanbevolen artikelen