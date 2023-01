Tottenham mede door fout Lloris ten onder tegen Aston Villa, ook Chelsea morst

Tottenham Hotspur is zondag zeer teleurstellend begonnen aan het nieuwe kalenderjaar in de Premier League. De ploeg van manager Antonio Conte verloor mede door een fout van doelman Hugo Lloris met 0-2 van Aston Villa. Ook Chelsea kende met een 1-1-gelijkspel tegen Nottingham Forest een valse start.

Tottenham Hotspur knokte zich maandag na een sterke slotfase nog naar een 2-2-gelijkspel bij Brentford en hoopte zondag die lijn door te trekken. Daarvan was geen sprake.

Aston Villa was niet naar Londen gekomen om voor een aantrekkelijke wedstrijd te zorgen en legde het accent op de defensie. Harry Kane kreeg zijn kansjes, maar het was veelzeggend dat de spits in de eerste helft slechts zestien balcontacten noteerde.

Vijf minuten na de hervatting kwam Aston Villa totaal uit het niets op een 0-1-voorsprong. Lloris - die twee weken geleden nog de WK-finale verloor - kreeg een schot van Douglas Luiz niet onder controle, waarna de bal via Ollie Watkins bij Emiliano Buendia belandde. De Argentijn rondde vervolgens af.

Tottenham Hotspur kreeg via Ivan Perisic een aardige kans op de 1-1, maar Aston Villa was minstens zo gevaarlijk. In de 74e minuut viel zelfs de 0-2, deze keer van de voet van Luiz. De Londenaren blijven door de nederlaag steken op de vijfde plaats, terwijl Aston Villa zijn plek in de middenmoot verstevigt.

Bij de club uit Birmingham zat de veelbesproken doelman Emiliano Martínez nog op de bank. Na het veroveren van de wereldtitel met Argentinië misdroeg de doelman zich op verschillende manieren. Tegen Tottenham Hotspur werd zijn plek onder de lat waargenomen door Robin Olsen.

Ook Chelsea begon met een domper aan 2023. Foto: Reuters

Ziyech kan inspiratieloos Chelsea niet helpen

Chelsea had net als Tottenham Hotspur een andere start van het kalenderjaar gewenst. De zesvoudig kampioen van Engeland wist geen moment te overtuigen op bezoek bij Nottingham Forest, dat ondanks beduidend minder balbezit vijf keer op doel schoot. Chelsea loste slechts twee doelpogingen.

Met één van die twee pogingen kwam Chelsea nog wel op voorsprong op City Ground. Raheem Sterling kon in de zestiende minuut gemakkelijk binnenschieten nadat de bal via de lat terug in het veld was gekomen.

In het vervolg van het duel oogde Chelsea tandeloos. De thuisploeg was daarentegen wél gevaarlijk. Morgan Gibbs-White deelde in de 55e minuut met een pegel op de lat al een waarschuwing uit en zo'n zeven minuten later was het via Serge Aurier alsnog raak: 1-1.

Chelsea loste na de gelijkmaker geen schot meer op doel en ook invaller Hakim Ziyech kon de nummer acht van de ranglijst niet de benodigde inspiratie brengen. Donderdag wacht voor Chelsea alweer het volgende duel: in eigen huis tegen regerend landskampioen Manchester City.

