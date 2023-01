Tottenham Hotspur mede door fout Lloris ten onder tegen Aston Villa

Delen via E-mail

Tottenham Hotspur is zondag zeer teleurstellend begonnen aan het nieuwe kalenderjaar in de Premier League. De ploeg van manager Antonio Conte verloor mede door een fout van doelman Hugo Lloris met 0-2 van Aston Villa.

Tottenham Hotspur knokte zich maandag na een sterke slotfase nog naar een 2-2-gelijkspel bij Brentford en hoopte zondag die lijn door te trekken. Daarvan was geen sprake.

Aston Villa was niet naar Londen gekomen om voor een aantrekkelijke wedstrijd te zorgen en legde het accent op de defensie. Harry Kane kreeg zijn kansjes, maar het was veelzeggend dat de spits in de eerste helft slechts zestien balcontacten noteerde.