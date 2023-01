Arsenal-coach Arteta haalt na zege voldoening uit discussiërende spelers

Arsenal-manager Mikel Arteta en aanvaller Bukayo Saka blijven ook na de voor hun ploeg zeer gunstige ontwikkelingen van zaterdag met beide benen op de grond staan. De koploper in de Premier League breidde zijn voorsprong op nummer twee Manchester City uit tot maar liefst zeven punten.

"Dit verschil zegt helemaal niets als we zelf in de fout gaan. We moeten ons verbeteren", liet Arteta door de BBC optekenen na de 2-4-overwinning op Brighton & Hove Albion. Enkele uren eerder was Manchester City niet verder gekomen dan een 1-1-gelijkspel tegen Everton.

"Natuurlijk hadden we dat resultaat meegekregen. Maar de grootste boost die we hebben gekregen, is dat we zelf met goed spel hebben gewonnen. We moesten tot het uiterste gaan tegen een heel sterk Brighton."

Toch denkt Arteta dat Arsenal er nog lang niet is, zo vertelde hij op de persconferentie. "Er is nog genoeg ruimte voor progressie, zeker als je kijkt naar zaken die vanavond misgingen in de verdediging. De meeste voldoening haal ik uit het feit dat ik de spelers in de kleedkamer met elkaar hoorde discussiëren over de dingen die niet goed gingen. Dat betekent dat zij weten dat ze nog beter kunnen."

Saka had 'blind getekend' voor huidige uitgangspositie

Saka, die de score al na 66 seconden opende, beseft dat het nog veel te vroeg is voor euforie. "We staan er uitstekend voor, maar eigenlijk zijn we daar niet mee bezig. We richten ons al op de wedstrijd tegen Newcastle United van dinsdag. Dat is nodig ook, want Newcastle speelt uitstekend."

Volgens Saka is het wel "ongelooflijk" als je het huidige Arsenal vergelijkt met de wisselvallige ploeg van begin vorig seizoen. De Londenaren keken destijds in hetzelfde stadium van de competitie tegen een achterstand van twaalf punten op Manchester City aan. "Voor het seizoen zouden we hier natuurlijk blind voor hebben getekend."

Klasseringen Arsenal sinds het seizoen 2016/2017: 2016/2017: 5e

2017/2018: 6e

2018/2019: 5e

2019/2020: 8e

2020/2021: 8e

2021/2022: 5e

