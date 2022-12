Lang, Vormer en Meijer krijgen Scott Parker als nieuwe trainer bij Club Brugge

Club Brugge heeft zaterdag in Scott Parker een nieuwe trainer gevonden. De oud-international van Engeland volgt bij de club van de Nederlanders Noa Lang, Ruud Vormer en Bjorn Meijer de ontslagen Carl Hoefkens op.

De 42-jarige Parker zat zonder werkgever nadat hij in augustus werd ontslagen bij Bournemouth. Het vertrek bij de Premier League-club volgde nadat hij met 'The Cherries' met 9-0 van Liverpool had verloren. Dat was de grootste competitienederlaag ooit in de geschiedenis van Bournemouth.

Eerder werkte Parker als trainer voor Fulham. Als speler kwam hij uit voor onder meer Chelsea, Newcastle United en Tottenham Hotspur. Hij speelde achttien interlands voor het Engels elftal en maakte deel uit van de selecties van het WK van 2010 en het EK van 2012. Op het WK in Zuid-Afrika speelde hij geen minuut.

Parker moet Club Brugge uit het slop trekken na een wisselende eerste seizoenshelft. Nadat ook de eerste wedstrijd na de WK-break niet werd gewonnen (1-1 tegen Leuven), zegde de clubleiding woensdag het vertrouwen in Hoefkens op. Dat terwijl 'Club' in een poule met Atlético Madrid, FC Porto en Bayer Leverkusen overwinterde in de Champions League. In de knock-outfase is Benfica de tegenstander.

Onder de opvolger van de naar Ajax vertrokken Alfred Schreuder, onder wie Club Brugge voor de derde keer op rij kampioen was geworden, zat Oranje-international Lang veelal op de bank en was Vormer op een zijspoor beland. Meijer, die afgelopen zomer overkwam van FC Groningen, was wel basisspeler bij de achttienvoudig landskampioen.

Een nieuwe landstitel lijkt dit seizoen ver weg voor Club Brugge, dat vierde in de Jupiler Pro League staat. De achterstand op koploper KRC Genk is twaalf punten. Bij de start van de kampioenspoule, waaraan de beste vier ploegen van het reguliere seizoen meedoen, wordt het aantal punten wel gehalveerd. Daardoor is 'Club' niet helemaal kansloos.

Stand in top Jupiler Pro League 1. KRC Genk 18-46 (+29)

2. Royale Union SG 18-39 (+16)

3. Royal Antwerp FC 18-36 (+13)

4. Club Brugge 18-34 (+14)

5. KAA Gent 18-31 (+14)

