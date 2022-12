Real-speler Vinícius laakt La Liga nadat hij weer het mikpunt van apengeluiden is

Real Madrid-speler Vinícius Júnior heeft zaterdag hard uitgehaald naar de competitieleiding in Spanje nadat hij in de uitwedstrijd tegen Real Valladolid het mikpunt van apengeluiden was. Volgens de aanvaller pakt La Liga racisme niet aan.

De net gewisselde Vinícius liep vrijdagavond langs het vak met de fanatieke fans toen Karim Benzema de beslissende 0-2 maakte. Vervolgens werden er apengeluiden naar de linksbuiten gemaakt, zo is te horen op een video. Ook kreeg de Braziliaan allerlei andere verwensingen naar zijn hoofd.

"Racisten blijven de stadions bezoeken en de grootste club ter wereld van dichtbij bekijken", schrijft Vinícius een dag later op Twitter. "En La Liga blijft niets doen... Maar ik zal met opgeheven hoofd doorgaan en mijn overwinningen en die van Madrid vieren. Uiteindelijk is het MIJN schuld."

Het is niet voor het eerst dit jaar dat Vinícius racistisch wordt bejegend in de voetbalstadions. In de stadsderby tegen Atlético Madrid werd hij door honderden fans van de rivaal uitgemaakt voor aap. Ook waren er toen apengeluiden te horen.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de verwensingen naar Vinícius Júnior te beluisteren.

Vinícius een van de besten bij Real

Vinícius geldt als een van de beste spelers van Real Madrid in de afgelopen jaren. De Braziliaan maakte in 2018 voor 45 miljoen euro de overstap van Flamengo naar Madrid en was sindsdien goed voor 46 goals en 48 assists in 192 wedstrijden voor 'De Koninklijke'.

In mei maakte Vinícius het winnende doelpunt in de Champions League-finale tegen Liverpool, waardoor Real voor de veertiende keer de 'cup met de grote oren' won. Op het afgelopen WK was hij ook basisspeler bij Brazilië, dat in de kwartfinales via penalty's werd uitgeschakeld door Kroatië. Hij scoorde één keer in Qatar.

La Liga heeft nog niet gereageerd op de verwijten van Vinícius. Real Madrid komt dinsdag weer in actie. Dan is in de vierde ronde van de Spaanse beker vierdedivisionist Cacereno de tegenstander. Vier dagen later volgt de uitwedstrijd tegen Villarreal.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen