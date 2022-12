Wereldgoal Everton levert kostbaar puntenverlies op voor Manchester City

Manchester City heeft zaterdag bij het scheiden van de markt voor de jaarwisseling duur puntenverlies geleden in de Engelse titelstrijd. Een juweel van een doelpunt van Everton-aanvaller Demarai Gray brak de ploeg van basisspeler Nathan Aké op: 1-1.

De spits staat nu al op 21 goals in dit Premier League-seizoen, meer dan verschillende topscorers in het verleden bij de eindafrekening op de teller hadden staan. Vlak voor zijn 1-0 had Haaland al enkele keren voor dreiging gezorgd, maar spaarde hij Everton nog.

Manchester City was via John Stones vlak voor rust dicht bij de 2-0. De verdediger raakte de paal, waardoor de bezoekers na de hervatting nog mochten hopen op een positief resultaat.

Everton kroop daarna terug in zijn schulp en trok de 1-1 over de streep, tot frustratie van Haaland, die een geagiteerde indruk maakte. 'The Citizens' hebben vier punten minder dan koploper Arsenal, dat later op de avond op bezoek gaat bij Brighton & Hove Albion en dus heel goede zaken kan doen.